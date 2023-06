Pulire e sbiancare la plastica di tavoli e sedie da giardino in un minuto: svelato il metodo migliore

Tavoli e sedie in plastica per esterni sono i più gettonati ed ora che arriva la bella stagione potremo usarli spesso. Tuttavia, la plastica ha un enorme difetto: si sporca facilmente e se di colore bianco tende anche ad ingiallire. Se non sai come farli tornare a splendere e vuoi risolvere il problema senza spendere tanto, oggi abbiamo la soluzione perfetta.

È tempo d’estate: domani avrà inizio la stagione più attesa dell’anno e ognuno di noi cercherà di approfittare delle lunghe giornate calde e soleggiate. Non tutti hanno la fortuna di possedere un giardino. Tuttavia, moltissime persone si attrezzano con tavoli, sedie e sdraio anche su balconi e terrazzi per godere appieno del bel tempo. Tavoli e sedie di plastica sono tra i più diffusi per diversi motivi. Questi sono più economici rispetto a quelli in ferro o in legno e sono molto più leggeri e facilmente trasportabili. Se non riesci a pulirli bene e restano sempre macchiati, con aloni gialli o neri, oggi ti sveleremo un trucchetto davvero furbo.

Pulire e sbiancare la plastica di tavoli e sedie? Il trucco infallibile è quasi a costo zero

I metodi casalinghi sono sempre i più apprezzati, perché ti permettono di pulire bene risparmiando un mucchio di soldi. Questi sono anche ecologici e ti aiutano a risolvere i problemi senza inquinare l’ambiente e senza mettere a rischio la tua salute. Smacchiare la plastica non sempre è così semplice e per fortuna in commercio esistono moltissimi prodotti specifici. Tuttavia, prima di acquistare nuovi detergenti molto costosi, ti consigliamo di provare in un altro modo.

Tutto ciò che ti servirà sono tre ingredienti molto comuni: aceto di mele, acqua ossigenata e sapone di Marsiglia. Unisci 2 cucchiai di acqua ossigenata, un bicchiere colmo di aceto di mele e 15 grammi di sapone di Marsiglia. Fai scaldare mezzo litro d’acqua e versa il tutto in una bottiglia munita di vaporizzatore oppure in una bacinella.

Smacchia tavoli e sedie di plastica senza fatica: ecco come fare

Pulire e sbiancare la plastica di tavoli e sedie in modo facile e veloce? Potrai agire in due modi. Vaporizza direttamente il detergente fai da te sulle superfici da pulire e passa un panno morbido in cotone o in microfibra. In alternativa, immergi una spugna in questa soluzione, strizzala e passala sulla plastica.

Quando avrai finito asciuga le superfici. In questo modo verrà via ogni residuo di polvere e sporco e la plastica non sarà più gialla. L’acqua ossigenata sbianca le superfici facilmente, mentre l’aceto di mele e il sapone di Marsiglia hanno un alto potere sgrassante e disinfettante.

Come prevenire le macchie e mantenere puliti a lungo gli arredi da esterni

Per proteggere le superfici dallo sporco causato dalla polvere e dallo smog usa una tovaglia anche plastificata. Questa non solo servirà a ridurre lo sporco, ma anche a diminuire il rischio di graffi e ammaccature.

Delle candele alla citronella sono fondamentali per tenere lontani gli insetti, responsabili anche loro dello sporco sulle superfici. Sulle sedie, usa dei cuscini che renderanno più comoda la seduta e la proteggeranno anche dalle macchie e dall’ingiallimento.