Il Cancro e 3 segni voleranno a fine giugno: il solstizio e la Luna crescente porteranno soldi a palate

Arriva il solstizio d’estate ed è destinato a cambiare le carte in tavola dal punto di vista astrologico. 4 segni zodiacali esploderanno di salute con l’arrivo dell’estate. Ma soprattutto vedranno riconosciuto il loro valore sia a livello economico che professionale.

Finalmente siamo arrivati a uno dei punti di svolta della stagione. Mercoledì 21 giugno arriva il solstizio, giorno che da inizio all’estate e che avrà importanti risvolti dal punto di vista astrologico. L’oroscopo dei prossimi 10 giorni è chiarissimo. Il Cancro e 3 segni voleranno a fine giugno. Il merito sarà tutto della posizione favorevole del Sole e di una Luna crescente particolarmente benevola per il conto in banca. Se siamo nati sotto uno di questi quattro segni zodiacali ci sarà davvero da divertirsi nei prossimi giorni.

Il Sole entra in Cancro e fa lievitare il conto in banca

Il Cancro è uno dei segni più folli di tutto lo zodiaco. E anche uno dei più imprevedibili. Per fortuna le energie dei Cancro negli ultimi giorni di giugno saranno tutte dedicate alla crescita economica e professionale. L’arrivo del Sole nel segno nel giorno del solstizio è una notizia incredibile.

Il Sole è l’astro dell’individualità e della realizzazione personale. Averlo a favore porta a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, anche a livello monetario. Significa che potrebbero arrivare i frutti degli investimenti fatti negli scorsi mesi e qualche vincita al gioco davvero inaspettata.

Voto 10 per l’oroscopo settimanale del Leone

Il Leone sarà uno dei quattro segni top dell’oroscopo di luglio. La fine di giugno, però, regalerà altrettante soddisfazioni ai “re della foresta”. I Leone avranno Marte, Venere e Mercurio a soffiare alle loro spalle. Una congiunzione astrale che porterà enormi dividendi sul lavoro e in amore.

Chi lavora in proprio vedrà aprirsi una nuova strada per investire. Chi è dipendente vedrà riconosciute professionalità e doti creative e potrebbe ricevere una meritata promozione. Segno positivo anche per l’amore. Venere e la Luna faranno diventare gli occhi a cuore soprattutto ai single di lungo corso.

Il Cancro e 3 segni voleranno a fine giugno: aumenti di stipendio in vista per Ariete e Bilancia

Ultima decade di giugno estremamente positiva anche per l’Ariete e la Bilancia. Gli Ariete hanno davanti a sé un periodo davvero elettrizzante. Il solstizio porterà l’appoggio del Sole che va ad unirsi a quelli di Venere e Giove. È il momento di riaprire il cassetto dei sogni e di cambiare vita lavorativa. Il nuovo stipendio sarà decisamente migliore e con esso aumenteranno anche l’autostima e il prestigio sociale.

Finalmente torna a sorridere anche la Bilancia, protagonista di un inizio giugno sulle montagne russe. L’arrivo dell’estate toglierà preoccupazioni e pensieri e renderà tutto più leggero. Meglio approfittarne per abbandonare le paure e chiedere al capo un aumento di stipendio. I meriti e i motivi per chiederlo sono sotto gli occhi di tutti.