Alla scoperta del borgo antico da visitare in Campania, immerso nella valle a 20 km da Caserta

Alla scoperta di Caiazzo, il borgo antico da visitare in Campania-NicFer di Wikipedia in italiano, GFDL , attraverso Wikimedia Commons

In Campania ci sono destinazioni tranquille e suggestive, ideali per una toccata e fuga. Una di queste è un borgo magnifico, posto su una collinetta nel bel mezzo di una valle lussureggiante. Vediamo come si chiama e perché dovresti andarlo a visitare se ti trovi nei paraggi.

L’Italia è un Paese molto variegato che sa regalare i panorami più disparati. Anche una Regione come la Campania, che tutti amiamo per il mare e la buona cucina, nasconde molto più di questo. Infatti, può diventare la meta perfetta anche nel momento in cui si cerca un luogo pacifico immerso nella natura. Tra storia e cultura, andremo alla scoperta del borgo antico da visitare in modo da passare una giornata alternativa nel sud Italia.

Un weekend nella valle del Volturno

Per trascorrere qualche giorno lontano dal turismo di massa che assalta le spiagge, potresti fare un salto nella valle del Volturno. È un territorio unico, costellato di bellezze artistiche e culturali.

Tra queste ci sono i piccoli borghi, che arricchiscono il già splendido paesaggio circostante. Nella parte medio bassa della valle nasce un paesino caratteristico, che spunta dall’alto di una collina. Si tratta di Caiazzo, la perla casertana che vogliamo celebrare.

Alla scoperta del borgo antico da visitare per ritrovare la pace

Un borgo come Caiazzo fa parlare di sé a partire dalla storia che lo interessa. Le sue origini si datano in tempi remoti e sia gli Etruschi che i Sanniti l’avrebbero scelta come sede. Il centro conserva ancora intatto l’aspetto medievale, che gli edifici e i punti d’interesse rievocano all’istante. Il rullino delle foto si riempirà grazie alla maestosità del Castello Longobardo, posto su un’altura in posizione dominante.

Giunti in piazza Santo Stefano si potrà ammirare la bellezza del Palazzo Vescovile, con a fianco l’ulivo millenario delle colline caiatine. Fa gola agli amanti dell’arte anche la Cattedrale di SS. Maria Assunta, un fantastico esempio di stile barocco e rococò. Tra una visita e l’altra, poi, ci si potrebbe fermare ogni tanto ad ammirare la vallata sottostante, cercando uno dei tanti scorci vicini.

Il prodotto tipico del luogo

Il territorio in cui sorge Caiazzo è famoso anche per i prodotti locali. Uno su tutti deriva dalla presenza di alberi da frutto come gli ulivi. Parliamo della rinomata oliva caiazzana, una varietà autoctona da cui si ricava un olio prestigioso.

Questa parte della valle, infatti, è terra di antichi frantoi e vini novelli. Oltre che locali e punti di ristorazione, in cui fermarsi ad assaporare le tipiche prelibatezze campane.