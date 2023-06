Pulire la casa al mare da salsedine, sabbia e polvere? Bastano poche mosse e questi rimedi

Ci siamo quasi, l’estate è alle porte e si comincia a sognare un lungo periodo di relax. In molti partono per varie destinazioni e altri restano nei paraggi. Chi possiede una casa vicino al mare deve già pensare a renderla accogliente. Per pulire infissi, pavimenti e altre parti dell’abitazione potrebbero servire alcuni consigli.

I mesi corrono veloci e già si avvicina la stagione estiva. Alcuni già prenotano le vacanze in posti lontani. Altri scelgono mete vicine dove rilassarsi. Se a luglio o ad agosto ci si sposta nella casa al mare, sarà necessario pulirla già nel mese di giugno. Per evitare molta fatica, ogni volta che si torna in città si dovrebbe lasciare pulita e igienizzata. È importante anche coprire i mobili con un telo e spostare all’interno quelli da giardino. Vediamo come procedere prima di andarci ad abitare in estate.

Come pulire la casa al mare da salsedine, sabbia e polvere

Per prima cosa arrivati a casa cominciamo a pulire lo spazio esterno. Potrebbe servirci un’idropulitrice, altrimenti prima spazziamo e poi laviamo. Usiamo magari uno spazzolone, acqua calda e aceto per le macchie di salsedine. Controlliamo lo stato delle piante. Potremmo sistemarne magari delle altre, resistenti al caldo.

Sul cancello o parti esterne, usiamo un compressore ad aria o un panno imbevuto di acqua per togliere la sabbia. Poi usiamo una spugna leggermente abrasiva con acqua e sgrassatore se c’è della salsedine. Passiamo poi un panno in microfibra umido.

Laviamo i vetri quando sono all’ombra oppure quando il sole sta per tramontare. In questo modo eviteremo gli aloni. Potremmo usare acqua e sapone per i piatti, oppure acqua e gocce di limone o di alcol o ancora dell’aceto. Passiamo un panno imbevuto, poi uno asciutto, sempre per un verso. Trattiamo le persiane in legno con il detergente adatto oppure con acqua e sapone o altro in base al materiale.

Altri consigli di pulizia

Per quanto riguarda i mobili, tolto il telo, usiamo delicatamente un piumino o un panno antistatico. Evitiamo di strofinare. La presenza di granelli di sabbia potrebbe rigare il legno. Dopo possiamo usare un prodotto che lo nutre e che ravviva il colore.

Sui pavimenti in pietra, prima passiamo l’aspirapolvere e poi laviamo con acqua e delle gocce di sapone per i piatti o del solito detersivo. Possiamo aspirare polvere e sabbia anche dai divani e da punti difficili degli infissi. L’aspirapolvere si rivela utile anche per togliere eventuali ragnatele e per pulire le zanzariere.

Non resta che passare alle altre stanze, lavando bene la cucina e il bagno e curando anche la pulizia delle camere da letto.

Abbiamo visto che pulire la casa al mare da salsedine, sabbia e polvere si può fare con alcuni accorgimenti. Se per caso abbiamo poco tempo o una villa molto grande, sarà necessario l’intervento di alcuni professionisti.