Privacy in giardino e balcone: scegli queste 3 piante favolose per proteggerti dagli sguardi indiscreti dei vicini 

Hai dei vicini di casa ficcanaso che spiano sempre nel tuo giardino o nel balcone? Se ti capita questa spiacevole situazione, è necessario correre subito ai ripari. Se non vuoi spendere molto soldi allora ti consigliamo di creare delle barriere verdi. Belle, profumate e piene di fiori. Scopriamo le 3 piante più appariscenti da coltivare in giardino e in terrazzo in estate.

Che meraviglia quando d’estate giardini e balconi si riempiono di fiori dai colori sgargianti. Si sa le piante decorano qualunque spazio, interno ed esterno, con pochi soldi.

Alcuni vegetali, poi, svolgono anche delle funzioni davvero utili ed eccezionali.

Pensiamo alle piante rampicanti perfette per coprire un muro rovinato, sporco o per abbellire i pergolati.

Utilissimi anche il pothos e il ficus benjamin, che avrebbero la capacità di purificare l’aria e ridurre la formaldeide in casa.

Ma ancora, il profumo intenso della lavanda e della bellissima calendula avrebbe la capacità di allontanare immediatamente le zanzare.

Privacy in giardino e balcone: ecco come evitare di farsi spiare dai vicini

Il giardino e il balcone di casa sono degli spazi speciali. Delle zone meravigliose dove potersi rilassare, organizzare delle cene con gli amici e godersi un po’ di fresco.

Ma se vivi in un condominio o all’interno di una villetta a schiera in prossimità di una strada trafficata, allora potresti essere spiato. Vicini ficcanaso, passanti che sbirciano e occhi indiscreti, spesso, ti impediscono di godere degli spazi esterni.

Per creare una sorta di barriera senza oscurare la casa ed evitare di spendere molti soldi, puoi utilizzare le piante: 3 in particolare.

La spirea è un arbusto che potrebbe proprio fare al caso nostro. Comincia a fiorire in tarda primavera e fino all’autunno. I suoi fusti si presentano sottili e ramificati, mentre i fiori (bianchi o rosa) sono molto simili a quelli del viburno.

Se vogliamo coltivare la spirea in vaso, allora scegliamone uno abbastanza grande e profondo.

La pianta è davvero molto bella ed elegante, perfetta per proteggere la privacy in giardino e balcone. Inoltre, non è per niente difficile da coltivare.

Fiori meravigliosi e barriere verdi

Avrà fioriture generose fino all’estate chi decide di coltivare il rododendro. Una pianta sempreverde dai fiori grandi e vistosi. Il rododendro è un arbusto di montagna che ama il clima fresco. Per crescere sano e rigoglioso necessita di un terreno acido, privo di calcio, umido ma mai zuppo di acqua.

Per evitare che la pianta subisca dei danni e ingiallisca, se viviamo in pianura, posizioniamola in un luogo ombreggiato.

Se vuoi creare delle barriere verdi alte e fitte in giardino, allora devi coltivare il bambù. Una pianta molto particolare che può raggiungere delle altezze considerevoli.

Per una crescita costante, è necessario fare attenzione al terreno e all’esposizione. Questa pianta necessita di luce e di sole, per molte ore al giorno. il terreno, invece, deve essere ricco di sostanze organiche e con un sottofondo argilloso.

La pianta di bambù deve essere potata regolarmente. Questa azione è importante per migliorare la crescita e il suo aspetto.