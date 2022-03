Le superfici di casa andrebbero trattate con cura e richiederebbero una pulizia attenta e regolare. Marmo e granito sono due pietre naturali molto diffuse nelle abitazioni, in quanto rivestono un grande numero di oggetti diversi.

Basta dare uno sguardo attorno per rendersene conto. Pavimento interno o esterno, piano della cucina e parti del caminetto si scelgono spesso di questi materiali. Il motivo non è difficile da comprendere. Entrambi donano eleganza e fascino, contribuendo molto all’estetica della stanza.

Sfortunatamente, anche marmo e granito hanno bisogno di regolare manutenzione. Infatti, alla lunga potrebbero rovinarsi e diventare opachi. Il risultato sarà un imbruttimento generale delle superfici interne. Grazie a un prodotto sottovalutato, però, potremmo mettere fine al problema e garantire lunga vita alle parti della casa.

Perché queste superfici si possono rovinare

Il marmo è un materiale raffinato ma che andrebbe preso con le pinze. La sua porosità lo rende particolarmente soggetto all’assorbimento di sostanze unte come olio e grasso. Inoltre, ha una scarsa resistenza allo shock termico. Il che significa che appoggiandovi un tegame bollente potremmo inevitabilmente danneggiarlo. Per la sua sensibilità, sarebbero da evitare prodotti abrasivi come candeggina e limone nella pulizia.

Il granito, invece, è decisamente più resistente e duraturo. Le attenzioni da riporre sono molte di meno rispetto al marmo, ma è bene non trascurarle. Se per caso lo sporchiamo, dovremmo assicurarci di rimuovere velocemente le macchie per evitare che si fissino sulla superficie. Anche in questo caso, mettiamo da parte soluzioni abrasive e scegliamo rimedi più delicati.

Pulire e lucidare marmo e granito sarà facilissimo grazie a questo rimedio naturale che ravviva le superfici opache

I prodotti che potremmo utilizzare per occuparci di questi materiali sarebbero molti. Alcuni sono totalmente ecologici, come l’aceto bianco e il sapone di Marsiglia. Ma c’è un rimedio che forse non abbiamo ancora considerato, che si potrebbe rivelare altrettanto efficace.

Stiamo parlando della comunissima cenere. Anche se l’abbiamo a disposizione soprattutto in inverno, quando si accendono i camini, non è difficile procurarsene una manciata durante il resto dell’anno. Con questo alleato, pulire e lucidare marmo e granito sarà facilissimo.

Il primo sistema consiste nello sciogliere un cucchiaio di cenere in un litro di acqua e qualche goccia di detersivo. Imbeviamo una spugna delicata nella soluzione, poi la passiamo sulla superficie da trattare con movimenti circolari.

In alternativa, possiamo versare direttamente sulla spugnetta del sapone delicato, quindi distribuirvi sopra un po’ di cenere. In entrambi i casi ricordiamoci poi di sciacquare le superfici con uno straccio morbido imbevuto di acqua e alcol e asciugare bene.

