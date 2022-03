Chi ama il pulito sa bene che le zone più difficili da mantenere splendenti sono il bagno e la cucina. Schizzi di grasso, macchie di umidità e muffa ma, soprattutto, macchie di calcare ovunque sono i problemi più frequenti. Tra le soluzioni domestiche maggiormente impiegate c’è il bicarbonato o il succo di limone ma oggi vogliamo proporne una alternativa. Totalmente non tossica e di provenienza naturale, più di bicarbonato e aceto basterà utilizzare dell’aceto bianco di alcol per pulire tutta casa. Dal bagno alla cucina, questo fenomenale aceto proveniente da barbabietole o cereali è una soluzione fenomenale.

Superfici metalliche

Se abbiamo spesso il problema dalle incrostazioni di calcare su rubinetti e lavandini, l’aceto di alcol è quello che fa al caso nostro. Basterà versarne appena qualche goccia su un panno spugna per poi passarlo sull’acciaio di bagno e cucina per sciogliere ogni macchia. L’aceto di alcol è altrettanto valido per pulire anche il metallo del piano cottura e i relativi bruciatori, ma anche metalli più preziosi come l’argento. Sempre in cucina, poi, l’aceto bianco di alcol è un grande alleato nella pulizia delle stoviglie in sostituzione al sapone o come igienizzante per il frigo. Se mescolato a qualche goccia di olio essenziale, l’aceto di alcol si trasformerà in un efficace detergente profumato.

Più di bicarbonato e limone ecco il trucco per avere bagno e cucina splendenti e acciaio brillante senza calcare

Passando invece all’utilizzo che possiamo farne in bagno, l’aceto di alcol trova impiego praticamente per tutto. Ad esempio è ottimo per rendere brillanti le piastrelle sciogliendo efficacemente lo sporco. Possiamo inoltre passarlo sulle macchie di muffa e umidità per farle sparire senza fatica, ma non finisce qui. Questo prodotto naturale è efficace anche nel caso in cui avessimo bisogno di sgorgare le tubature, sia nel lavandino che del water. Sarà sufficiente metterlo a scaldare sul fuoco per poi versarlo caldo nelle tubature per liberarle da eventuali ingorghi.

Infine, come detto, l’aceto bianco di alcol vanta un potente effetto solvente nei confronti del calcare. Dunque oltre a passarlo su miscelatori e rubinetti, possiamo usarlo anche per il box doccia. Anche in questo caso passiamolo sulle fastidiose macchioline di calcare sul vetro per poi asciugare con un panno nuovo, il risultato sarà sbalorditivo.

L’aceto bianco di alcol costa pochi centesimi e possiamo trovarlo nei supermercati o negozi specializzati.

