Il marmo è un materiale in grado di dare quel pizzico di eleganza e raffinatezza in più alla casa. Chi se ne prende cura sa bene quanto sia importante tenerlo pulito da macchie e residui di sporco. Ma vorrebbe anche tornare a farlo splendere e luccicare come la prima volta.

Per la pulizia del marmo vi sono effettivamente tantissimi prodotti sul mercato, che possono essere più o meno efficaci. Ma pochi sono in grado di ridargli quella naturale lucentezza che tutti gradiremmo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In questo articolo mostreremo come non sia necessario spendere ulteriore denaro per rendere il marmo perfetto. Ma tutto ciò si può fare riciclando un semplice indumento che abbiamo tutti in camera nostra.

Ecco perché non avremo mai più marmo opaco ma pavimenti e superfici di nuovo lucidi e brillanti con questo vecchio oggetto dell’armadio.

Alcuni prodotti naturali per la sua pulizia

Prima di lucidare a dovere il pavimento, la parete o il muro di casa, dovremmo comunque pulire una prima volta. Per la pulizia del marmo vi sono diverse soluzioni tra le quali potremmo scegliere. Alcune sono totalmente naturali. Tra queste vi è il classico bicarbonato di sodio per le macchie d’olio o di cibo, il sapone di Marsiglia per i segni lasciati da vasi e bicchieri o il gesso contro le tracce di caffè.

Mai più marmo opaco ma pavimenti e superfici di nuovo lucidi e brillanti con questo vecchio oggetto dell’armadio

Dopo aver tolto ogni macchia dalla superficie passiamo ora alla lucidatura vera e propria. Per far tornare a splendere il marmo ci servirà solamente un vecchio maglione di lana. Dopo aver inumidito la superficie da trattare, passeremo per bene il nostro indumento sulla parte in marmo. Come se stessimo usando un semplice straccio.

La lana contribuirà a far brillare nuovamente il marmo, risaltandone la colorazione e le venature. Inoltre, è efficace per rimuovere le tracce rimanenti di sporco e polvere che si sono depositate. Ridaremo così una seconda vita sia al nostro marmo che al vecchio maglione.