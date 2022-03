I jeans non passano mai di moda, ma sicuramente cambiano aspetto, forma e colore per stare al passo con i tempi. Proprio per questo motivo, dobbiamo sempre tenere d’occhio il nostro guardaroba e capire come possiamo sfruttare gli abiti che già abbiamo. In questo modo, possiamo continuare a mettere capi ancora belli che però non sono più attuali, semplicemente modificando delle piccole parti con facilità.

Ecco perché è davvero straordinario come i vecchi jeans, che abbiamo nell’armadio, possono prendere nuova vita trasformandosi in pantaloni alla moda.

In questo momento stanno tornando alla ribalta i look degli anni ’90. È risaputo che la moda oscilla tra il passato e il futuro. A tratti, infatti, vediamo sulle passerelle outfit super futuristici e a tratti, invece, vediamo riproporre tagli e modelli vintage.

La moda primavera estate 2022 sembra proprio che si stia muovendo in questa direzione. Stanno tornando ad esempio i crop top, magliette cortissime che lasciano scoperta la pancia. Oppure per quanto riguarda i pantaloni si stanno riscoprendo gli strappi e le frange sull’orlo. Ecco quindi perché dobbiamo assolutamente fare qualche ritocchino ai nostri jeans un po’ datati, ma ancora molto sfruttabili.

Straordinario come i vecchi jeans si possono strappare e sfrangiare in poche semplici mosse per seguire la moda primavera estate 2022

Per ottenere degli ottimi risultati ci basterà iniziare tagliando la parte finale dei pantaloni, appena sopra l’orlo oppure un po’ di più, ma evitiamo di andare troppo sopra la caviglia. Dobbiamo fare molta attenzione a tagliare della stessa misura entrambe le gambe, in modo che risultino uguali.

Oltre ad un taglio dritto possiamo anche decidere di tagliare in modo creativo, ad esempio ad onda oppure creando tanti triangoli. Una volta che abbiamo deciso il taglio che più ci piace, con una spazzola metallica sfilacciamo la trama del jeans in modo da ricavarne delle frange. Possiamo decidere se lasciare i fili un po’ disordinati oppure, se preferiamo, possiamo regolarli con la forbice in modo che abbiano un taglio dritto.

Sullo stesso pantalone, se vogliamo, possiamo fare anche degli strappi all’altezza delle ginocchia oppure a metà coscia. Per realizzare questi strappi, inizieremo segnando con un gessetto o una matita il punto in cui vogliamo eseguirli. Con la forbice facciamo un piccolo taglio a forma di rettangolo sul ginocchio se vogliamo un buco vero e proprio, oppure sulle cosce facciamo un taglio netto se vogliamo che l’effetto finale sia più stile rete.

Ora, con l’aiuto della carta vetrata, strofiniamo il tessuto in modo da consumarlo. Lo spessore della carta vetrata inciderà sul risultato, una grana più grossa bucherà di più rispetto ad una grana media che invece sfilaccerà con più delicatezza.

Un ultimo dettaglio che possiamo aggiungere, se siamo abili con ago e filo, sono delle frange metalliche da attaccare ai bordi delle tasche. Se ne trovano molti modelli in vendita online, per dare così un tocco finale e ancora più particolare ai nostri vecchi jeans ormai super alla moda.