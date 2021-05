Non sempre quando ci alziamo per prepararci ed uscire riusciamo a rifare il letto. Le ragioni possono essere varie come, per esempio, la fretta o anche la pigrizia che ci spingono a rimandare dopo quello che potrebbe essere fatto subito.

C’è da dire che è rilassante poter rientrare e trovarsi già un letto ben pronto per la notte. Nonostante ciò, lasciare il letto disfatto può essere una cosa utile in particolare per la nostra salute.

Infatti, pochissimi lo sanno ma lasciare il letto disfatto può far bene alla salute in un modo sorprendente e inimmaginabile. Per spiegarlo partiamo dal presupposto che i letti sono il nido preferito degli acari.

Perché gli acari si trovano spesso nei nostri letti

Su di esso loro trovano un ambiente ideale per la loro sopravvivenza perché umido e fresco. Basta pensare che ce ne possono essere anche fino a 12 mila per ogni grammo di polvere e fino ad un milione per ogni materasso.

La loro presenza, soprattutto per soggetti che soffrono di asma, allergie o rinite può essere qualcosa di estremamente nocivo. Per questa ragione si consiglia di usare tessuti naturali e traspiranti come il lino o il cotone e cambiare spesso le lenzuola.

In realtà, però, esiste un’alternativa molto comoda appunto per i disordinati e i pigri. In aiuto arriva uno studio dell’Università inglese di Kingston secondo cui lasciare il letto disfatto con le lenzuola e le coperte sparse può tenere lontani i parassiti dalla polvere, proprio come gli acari.

I dettagli dello studio inglese

La ragione di questo è legata al fatto che verrebbero meno le condizioni ambientali che fanno proliferare tali parassiti. Secondo Stephen Pretlove, autore di questo studio, se si lasciano le lenzuola in disordine, le condizioni ambientali del letto diventano uguali a quelle della stanza.

Sparisce quindi l’umidità dalle lenzuola con la conseguenza che questi si disidrateranno e moriranno.

Ecco perché pochissimi lo sanno ma lasciare il letto disfatto può far bene alla salute in un modo sorprendente e inimmaginabile. Una bella notizia quindi per i pigri e i disordinati.