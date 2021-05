La corretta pulizia del bagno è fondamentale per mantenere un ambiente igienizzato e sano. È altrettanto importante che si utilizzino dei prodotti non chimici e non aggressivi per la pelle e per i materiali del bagno.

Soprattutto è importante riuscire a non creare graffi e ulteriori macchie sulle superfici di ceramica come per i lavandini. Spesso li puliamo in modo superficiale e non solo non riusciamo a sgrassare ma non togliamo batteri e sporcizia. Questo è dannoso per la nostra salute, l’igiene è una necessità fondamentale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco come sgrassare e far splendere la bianca ceramica del lavandino del bagno con un metodo naturale

Ci sono vari modi per sgrassare il lavandino in ceramica, fra cui i più classici. Aceto bianco, sapone di Marsiglia, bicarbonato e limone. Anche il detersivo per i piatti può essere un ottimo alleato per sgrassare la superficie del bagno e del lavandino.

Si può innanzitutto provare con l’aceto e dell’acqua calda, lasciando agire per una ventina di minuti se non si vedono effetti immediati. È importante sfregare con una spugna non troppo aggressiva e di un materiale morbido ma resistente.

In alternativa si può aggiungere una dose di bicarbonato e limone. In un litro di acqua calda aggiungere un bicchiere di succo di limone e del bicarbonato quanto basta. Oltre a sgrassare il lavandino, questa combinazione fa in modo che la superficie bianca sia lucida e splendente.

Un altro metodo efficace con gli oli essenziali per far brillare la ceramica del bagno

Con tutti gli ingredienti sopracitati possiamo creare un mix vincente per pulire profondamente il lavandino del bagno.

Prendiamo 100g di bicarbonato, 40 ml di sapone di Marsiglia, 20 gocce di olio essenziale di Tea tree oil. Aggiungiamo 15 gocce di olio essenziale di limone e 25 ml di acqua distillata. Mescoliamo bene tutti gli elementi e utilizziamo la miscela per pulire il bagno e soprattutto la ceramica.

Ecco come sgrassare e far splendere la bianca ceramica del lavandino del bagno con un metodo naturale. Inoltre, l’olio di Melaleuca o olio di albero del tè (tee tree oil) è salutare per la nostra respirazione.