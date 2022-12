Pulire casa in 5 minuti è possibile: l’incredibile metodo che pochi conoscono

Pulire casa è un lavoro da svolgere periodicamente e in modo efficiente. Ma come organizzarsi al meglio per farlo velocemente e in poco tempo? Vedremo un metodo che conoscono in pochi, ma che è quello che funziona di più.

Le faccende domestiche sono necessarie per tenere l’ambiente in cui si vive pulito e in ordine. Non è solo una questione di vedere tutto ordinato, ma di tenere tutto igienizzato per la propria salute. Infatti, germi e batteri possono nascere e moltiplicarsi ovunque. Per questo motivo, giorno per giorno, bisogna eliminare i residui di cibo dalla cucina e bisogna tenere il bagno sempre areato e pulito.

Molte persone rinunciano in partenza perché credono che serva tantissimo tempo. Invece, pulire casa in 5 minuti è possibile e dimostreremo qui di seguito come. L’importante è sapere che cosa si usa per pulire e imparare a fare questa attività a fondo ma senza stancarsi troppo. Può essere molto utile anche per rimanere in forma, infatti alcuni lavori domestici fanno bruciare tantissime calorie.

Pulire casa in 5 minuti: ecco come fare

La parte difficile non è trovare gli strumenti, i prodotti adatti e mettersi a pulire. Spesso, la parte più complicata è trovare il tempo per fare tutto quello che deve essere fatto. Questo comprende fare la lavatrice, stendere il bucato, stirare, spolverare, sistemare. Il tutto si complica se la famiglia è numerosa. Il primo trucco per seguire un metodo efficiente è la collaborazione. Non deve fare tutto sempre e solo una persona, ma devono essere tutti i componenti della famiglia a darsi da fare. In questo modo ognuno farà poco e tutto sarà riordinato e pulito.

Ecco poi le regole da applicare subito dopo al proprio schema personale, da ripetere nel tempo, in modo da riuscire a ridurre il tempo delle pulizie e dedicarne di più alle proprie passioni o al riposo:

obiettivo : guardare tutta la casa e segnare quali sono le stanze che hanno la priorità;

: guardare tutta la casa e segnare quali sono le stanze che hanno la priorità; dividere tutto in pochi compiti : mai esagerare, fare sempre poche cose e spesso , anche per 30 minuti ogni giorno;

: mai esagerare, fare sempre , anche per 30 minuti ogni giorno; aiutarsi : bisogna cambiare la mentalità, eliminare il superfluo e mettere nei posti giusti quello che serve per velocizzare i tempi di azione;

: bisogna cambiare la mentalità, eliminare il superfluo e mettere nei posti giusti quello che serve per velocizzare i tempi di azione; personalizzare: qualcosa di studiato e di voluto darà maggiore voglia e maggiore energia di un ambiente sterile e poco curato.

Queste sono le regole che davvero pochissime persone seguono nella loro quotidianità. Invece, se seguite con costanza permetteranno a tutta la famiglia di ridurre il tempo da dedicare alle pulizie a pochissimi minuti.

Cosa lavare tutti i giorni in casa

Un ottimo consiglio che arriva direttamente dagli esperti di casa è quello di fare tutti i giorni alcune cose in modo da non accumulare. Queste sono:

mettere i piatti nella lavastoviglie o lavarli dopo ogni pasto;

nella lavastoviglie o lavarli dopo ogni pasto; pulire sempre il piano cottura dopo ogni preparazione;

dopo ogni preparazione; pulire il lavandino del bagno dagli schizzi ogni volta che se ne fanno;

dagli schizzi ogni volta che se ne fanno; rifare il letto appena ci si alza;

appena ci si alza; areare tutta casa ogni mattina per 5 minuti.

Solo con queste poche azioni le pulizie domestiche diminuiranno tantissimo quando sarà il momento di farle. Provare per credere.