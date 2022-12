Ecco quali addobbi natalizi scegliere per rendere magico il nostro giardino

Il Natale è una delle festività più amate. Profumi, colori e musiche ci proiettano in una realtà magica. Quest’atmosfera surreale si respira ovunque. Le città sono illuminate e i negozi addobbati a festa. Anche le nostre case sono decorate. Tuttavia possiamo rendere ancora più magico il nostro Natale illuminando anche il nostro giardino. Scopriamo quali addobbi scegliere a Natale per il nostro giardino.

Natale è una delle feste più sentite, da piccoli e grandi. Le melodie, le luci e i colori, entusiasmano proprio tutti. I centri storici e le vetrine dei negozi si illuminano, ma non solo questi. Anche nelle nostre case si respira aria natalizia. Non vediamo l’ora di decorare l’albero e preparare il presepe. Ma non solo questo. Ecco quali addobbi natalizi scegliere per allestire la parte esterna della nostra casa. Eh si, perché anche il giardino può essere addobbato. In questo caso possiamo realmente dare spazio alla nostra fantasia.

Ecco come illuminare il giardino durante il periodo natalizio

Calde, colorate o ad effetto, le luci di Natale incantano tutti. I giochi di luce rendono magico questo periodo illuminando le strade, le case e negozi. Ma anche i giardini delle nostre case! Un modo per vivere appieno l’atmosfera natalizia è addobbare anche gli spazi esterni. Con poche mosse possiamo trasformare il nostro giardino in una fiaba. Immancabili le tradizionali luci posizionate sulle ringhiere esterne e lungo i bordi di finestre e porte. Possiamo rendere ancora più magico il nostro giardino scegliendo le luci LED.

Colorate e versatili, queste luci possono adattarsi a tutte le superfici. Queste luci regalano magiche suggestioni. Caratterizzate da colori e movimenti diversi possono davvero cambiare l’aspetto del nostro giardino. Possiamo scegliere l’effetto cascata da posizionare su balconi e terrazze, o anche sui rami di un albero. E già, se abbiamo piante o alberi, possiamo illuminarli avvolgendo tronco e rami. Inoltre come non menzionare le surreali renne a LED, ciliegina sulla torta nel nostro giardino.

Ecco quali addobbi natalizi scegliere per vivere l’atmosfera natalizia nel nostro giardino

Largo spazio alla fantasia anche con decorazioni fai da te. Con i materiali più semplici si possono creare addobbi unici. Pigne, vischio ed anche legno. Ad esempio possiamo utilizzare dei semplici tronchi di albero. Basterà un pennello e un po’ di pittura per trasformare in babbo natale un pezzo di legno. L’albero di Natale non solo dentro casa. Piccoli alberelli possono essere realizzati utilizzando delle semplici pigne. Per rendere fiabesco il nostro giardino possiamo anche realizzare una panchina in legno. Un posto dove sostare ed immergersi nell’atmosfera natalizia. La panchina può essere decorata a nostro gusto. Il consiglio è di utilizzare prevalentemente i colori di Natale.

C’è ancora un altro modo per rendere suggestivo il nostro spazio verde. Posizionare lanterne rosse o dorate lungo il viale d’ingresso del giardino. Immancabili in questo periodo sono le ghirlande appese alle nostre porte. Anche in questo caso, esistono tantissimi tutorial per realizzarle. Anche in questo, tra materiali e colori diversi, possiamo dare spazio alla nostra creatività.