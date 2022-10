La storia della principessa Sissi in una serie Netflix che sta avendo successo

Lo scorso 29 settembre, sulla nota piattaforma streaming, è uscita una miniserie che si è già posizionata nella classifica delle TOP 10 più viste in Italia. Stiamo parlando de “L’imperatrice”, una serie TV che racconta le vicende della famosa principessa Sissi.

La storia ruota intorno alla burrascosa storia d’amore con l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e sul difficile rapporto della principessa con gli altri membri della famiglia reale. In particolare, ci si sofferma molto sul rapporto con la suocera Sofia, donna rigorosa ed assetata di potere. E sul rapporto con il cognato, Maxi, che oltre ad ambire al trono, cerca in tutti i modi di conquistare la stessa Sissi.

In questo contesto, la principessa si trova a dover affrontare anche le urgenti vicende esterne al palazzo. Infatti, le truppe nemiche si sono avvicinate al confine asburgico e tra i viennesi sta salendo il malumore nei confronti dell’imperatore. Sissi, quindi, essendo nel mezzo, dovrà cercare di capire di chi fidarsi.

Non tutti conoscono la storia della principessa Sissi, ossia Elisabetta di Baviera

Entrata nell’immaginario di tutti, intorno agli anni ’50 con vari film e cartoni animati, della principessa Sissi, in realtà, non si conosce la vera storia. Nata in una famiglia nobile, Elisabetta ricevette un’educazione basata sulla semplicità e non sulle consuetudini aristocratiche del tempo. Quindi, trascorse gran parte della sua giovinezza a contatto con la natura (soprattutto nella residenza estiva) e occupandosi dei poveri e degli infermi. Tuttavia, durante la festa di compleanno dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria, quest’ultimo s’innamora di Elisabetta, anziché di sua sorella.

Dopo il fidanzamento, Elisabetta fu costretta a colmare le sue lacune con corsi di studio intensivo. Quindi dovette imparare le lingue e, soprattutto, la storia dell’Austria. Dopo il matrimonio, invece, dovette adattarsi ai costumi e alle abitudini reali, che erano per lei fin troppo rigidi. Per questo, cadde malata ed accusò per diversi mesi stati d’ansia, febbre e tosse. Gli anni successivi non furono di certo più felici, nonostante la nascita dei 3 figli. Elisabetta, infatti, soffrì di depressione e anoressia nervosa, per svariati motivi, dall’infedeltà del marito alla lontananza dalla famiglia. Muore nel 1898 a Ginevra, all’età di 60 anni, assassinata da un giovane anarchico italiano.

Una serie TV diverse dalle solite da guardare assolutamente

La serie TV “L’imperatrice”, dunque, racconta la storia della principessa Sissi, ma lo fa in maniera diversa, senza inutili sentimentalismi. Ben lontana dallo stile narrativo di “Bridgerton”, la serie tv tedesca mette al centro la vita di una principessa, rinchiusa in una gabbia dorata. Non è, dunque, una serie basata sul romanticismo e sull’amore, ma è piuttosto il racconto crudo di una donna che non riesce a trovare pace.

