La scadenza del setup del 27 marzo potrebbe aver portato alla formazione di un massimo relativo. Ci sono ancora delle conferme da attendere, ma allo stato dei luoghi non si ravvisano i prodromi per una partenza al rialzo. Al momento gli oscillatori si sono appiattiti con i prezzi in una fase laterale. In quale verso questa sfocerà? Cosa potrebbe accadere da ora in poi sui mercati azionari?

Il 6 aprile sarà un girono molto importante

Il nostro percorso campionne annuale proietttava una fase rialzista fino al 6 marzo, e poi una discesa fino al 6/7 aprile. Per il momento le cose sono andate come previsto, e se qualcosa non cambierà nei prossimi giorni, riteniamo che dal 6/7 aprile si potrebbe ripartire al rialzo fino a tutto il mese di agosto. Questo significa che nei prossimi giorni si potrebbe anche assistere a ulteriori debolezze, ma gli investitori potrebbero (come avviene ciclicamente in questo lasso temporale) approfittarne per effettuare acquisti. Se la nostra view si rivelerà corretta, a Piazza Affari vedremo fra qualche giorno gli investitori posizionarsi sulle azioni che staccheranno dividendi interessanti durante il mese di maggio.

Ci riferiamo ad Anima Holding, ENEL, Intesa Sanpaolo, Unipol con dividend yield attuali fra il 6 e il 10%, e che secondo il consenso degli analisti prezzano a sconto rispetto al loro fair value. Ci sono anche delle small cap interessanti dal punto di vista grafico e con dividendo del 7% circa. Ci riferiamo alla Holding della famiglia Colanninno (Immsi) che ha confermato di recente un doppio minimo che potrebbe proiettare (secondo i criteri dell’analisi tecnica classica) i prezzi verso area 0,81. Punto di inversione ribassista sotto 0,48.

Cosa potrebbe accadere da ora in poi sui mercati azionari?

Wall Street dopo aver formato un pattern di inversione rialzista nelle scorse due settimane, ora continua a mostrare incertezza, mentre le Piazze europee continuano a seguire una tendenza ribassista.

Alle ore 18:30 della giornata di contrattazione del 28 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.271

Eurostoxx Future

4.107

Ftse Mib Future

25.850

S&P500

3.967,79.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata di mercoledì?

Dobbiamo continuare a monitorare con attenzione i minimi che sono stati segnati nella giornata del 24 marzo:

Dax Future

14.957

Eurostoxx Future

4.034

Ftse Mib Future

25.235

S&P500

3.909.

