Come risparmiare tempo e soldi evitando di stirare: basta seguire questa guida 

Evitando di stirare si possono risparmiare molti soldi e molto tempo, ecco come fare in modo semplice ed organizzato seguendo una pratica guida dal lavaggio dei vestiti fino a quando si devono asciugare.

Nella nostra quotidianità non possiamo esimerci da alcune faccende domestiche, anche se queste ci infastidiscono e ci portano via del tempo. La casa deve essere pulita e in ordine per il benessere di tutti i suoi componenti.

Probabilmente il lavoro che porta via più tempo ed energia è stirare. A molti non piace, ma c’è una bella notizia perché si può capire come risparmiare tempo e soldi evitando di stirare con una pratica guida e pochi passaggi. Il segreto è fare attenzione durante e dopo il lavaggio in lavatrice.

Con semplici accortezze è possibile avere già tutti i vestiti senza pieghe e risparmiare ore davanti al ferro da stiro e soldi in energia. Il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici che, producendo calore, ha un consumo più alto rispetto agli altri.

Come risparmiare tempo e soldi evitando di stirare: la guida pratica

L’aspetto fondamentale per non stirare è evitare che si formino le pieghe sui vestiti. Questo si può fare facendo attenzione ad alcune cose in particolare. Per prima cosa, dobbiamo scegliere tessuti naturali che non riportano pieghe.

Ma, dal momento che non è possibile farlo sempre e per tutti i capi di abbigliamento, bisogna poi fare attenzione al lavaggio in lavatrice. Al posto dell’ammorbidente, ad esempio, si può usare l’acido citrico, molto più economico ed ecologico con un effetto positivo sulle fibre dei tessuti.

Inoltre, ecco che cosa fare:

togliere il bucato dal cestello appena finito il ciclo di lavaggio;

scuotere i panni prima di metterli sullo stendino;

non usare le mollette;

risvoltare i capi prima di stenderli;

mettere sempre le camicie sulle grucce, abbottonate e ben stese con l’aiuto delle mani;

se si usa l’asciugatrice, togliere i panni appena finito il ciclo;

quando si tolgono i vestiti dallo stendino piegarli subito e riporli nell’armadio.

Con queste accortezze non ci sarà più bisogno di stirare.

Tutti i vantaggi

Evitare di stirare porta ad una serie di vantaggi ed ecco quali sono:

risparmio di tempo: si avrebbero almeno 2 o 3 ore libere in più alla settimana per poter fare altre cose molto più interessanti e piacevoli;

risparmio ecologico: smettendo di stirare non si acquisteranno più alcuni prodotti e non si emetteranno rifiuti, quindi, è un ottimo contribuito per il benessere del pianeta;

risparmio economico: usare il ferro da stiro comporta un consumo di energia che pera lcuni potrebbe essere anche significativo, molto dipende dal modello dell’elettrodomestico, ma in media in un anno si spendono dai 20 ai 30 euro per stirare, costo che si può eliminare come abbiamo visto.

Inoltre, consideriamo che non c’è il rischio di bruciarsi e nemmeno quello di avere fastidiosi mal di schiena e male alle braccia. Insomma, vale la pena provare.