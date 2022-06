Prurito e irritazione alla testa possono essere risolti grazie a questi rimedi della nonna naturali ed economici 

Soprattutto con il caldo potremmo trovarci ad affrontare un fastidioso problema. Si tratta del prurito al cuoio capelluto che può essere dato da diversi fattori. Alcuni che si ripetono nel tempo altri più specifici. Questo può anche causare altre problematiche come per esempio rossore e dolore.

Tra i fattori più comuni possiamo trovare la forfora che si può presentare a causa di cambiamenti ormonali o come reazione ad altre problematiche. Anche lo stress può causare un indebolimento dei capelli e portare irritazione, prurito e caduta. Inoltre lo stress potrebbe anche causare lo sviluppo di psoriasi. Questo tipo di infiammazione si presenta non solo con prurito ma anche con bruciore e comparsa di macchie rosse. Infine, prodotti troppo aggressivi e tinte particolarmente chimiche potrebbero causare dermatite da contatto, con simili conseguenze ma molto meno duraturi.

In tutti questi casi dobbiamo stare molto attenti a ciò che utilizziamo. Infatti, l’uso di prodotti non adatti potrebbero peggiorare la nostra situazione. Ci sono, però, dei rimedi naturali che potrebbero aiutarci ad affrontare queste problematiche. Non c’è da preoccuparsi, perché prurito e irritazione della testa possono essere risolti con dei metodi naturali.

Nutrire i capelli e calmare le infiammazioni

In primis, se abbiamo un cuoio capelluto particolarmente secco, il tuorlo d’uovo potrebbe essere una soluzione. Usiamolo come maschera prelavaggio, in modo da alleviare l’irritazione. L’uovo è ricco di proteine e grassi, perfetti per nutrire e ammorbidire i nostri capelli. Ricordiamoci sempre di massaggiare prima di applicarlo, in modo da favorire la circolazione. Lasciamo in posa per almeno 20 minuti e, successivamente, laviamo i capelli.

Olio di cocco e tea tree possono essere un rimedio molto efficace contro batteri e forfora. Basterà applicare una maschera composta da questi due ingredienti prima di andare a dormire. Lasciamola agire tutta la notte e la mattina successiva laviamo i capelli. Il tea tree è un disinfettante naturale molto forte, quindi prima di applicarlo è consigliato provarlo su una piccola zona. Se abbiamo la pelle sensibile potrebbe risultare irritante.

Prurito e irritazione alla testa possono essere risolti grazie a questi rimedi della nonna naturali ed economici

Per calmare le infiammazioni, aloe e camomilla potrebbero fare al caso nostro. Ci sono diversi tipi di aloe, facili da coltivare anche in casa. Queste due piante hanno effetti calmanti e rilassanti perfetti per chi deve prendersi cura di dermatiti. Anche la calendula ha simili proprietà, perfetta per irritazioni e facile da inserire come ingrediente in una maschera.

Grazie a questi rimedi naturali potremmo alleviare il prurito e l’irritazione del nostro cuoio capelluto. Ricordiamoci sempre, però, di utilizzare prodotti non troppo aggressivi nel quotidiano. Questo per prevenire la formazione di dermatiti e per evitare la caduta dei capelli.

