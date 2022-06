Prima di partire per le vacanze programmiamo ogni cosa e prendiamo i biglietti del treno o dell’aereo. Se scegliamo di usare l’auto, sarebbe bene controllarla in ogni sua parte per evitare brutte sorprese durante il viaggio.

Se la nostra meta è distante, il più delle volte lasciamo però la nostra vettura parcheggiata sotto casa o presso le zone di sosta consentite. Al ritorno potremmo notare un problema.

Se usiamo l’auto per spostarci per un weekend al mare, potremo notare lo stesso inconveniente a cui accennavamo. Stiamo parlando del parabrezza ricoperto di polvere o, peggio, di granelli di sabbia.

Come evitare i graffi

Quando la nostra auto ha bisogno di una detersione generale, di solito la portiamo all’autolavaggio. A volte la puliamo noi con rimedi fai da te. Se non abbiamo tempo, ci assicuriamo che almeno la nostra visuale sia libera rimandando un trattamento totale e profondo.

Quando il parabrezza presenta polvere o sabbia, il nostro istinto ci indurrebbe ad azionare subito i tergicristalli. In questo modo commetteremmo un primo grosso errore. Un altro sbaglio sarebbe prendere una pezzuola asciutta e provare a pulire. In entrambi i casi i granelli presenti sulla superficie potrebbero causare dei graffi.

La cosa migliore da fare è innanzitutto pulire i gommini con un panno inumidito. Poi con una bottiglietta d’acqua bagnare più punti del parabrezza e solo dopo mettere in funzione i tergicristalli.

Come rimuovere i graffi sul parabrezza dell’auto anche con bicarbonato e gli errori comuni da evitare per non danneggiarlo

Se per svariate ragioni vediamo dei piccoli graffi superficiali, potremmo provare a minimizzarli con uno dei seguenti metodi:

mescolare un po’ di bicarbonato con dell’acqua calda in modo da formare una cremina. Prendere una spugnetta e passare la pasta ottenuta sul graffio. Togliere dopo una decina di secondi con un panno bagnato o semplice getto d’acqua pulita;

in alternativa, usare acqua calda e una goccia di sapone per i piatti;

un altro metodo prevede l’uso di un po’ di vaselina. Applicare con un cotton fioc o pezzuola asciutta sul graffio e poi passare un panno;

volendo operare in modo più professionale, si potrebbe comprare un kit apposito.

In ogni caso, questi sono alcuni rimedi casalinghi temporanei d’emergenza per lievi scalfiture in attesa di far controllare le condizioni del nostro parabrezza da un esperto. Questi saprà, in modo professionale, come rimuovere i graffi sul parabrezza.

In caso di scheggiature più profonde, invece, sarebbe sempre consigliabile andare subito presso un centro specializzato per evitare gravi danni.

Lettura consigliata

Con pochi rimedi oltre all’aceto ecco come pulire il plexiglas opaco o ingiallito e quali sostanze evitare per mantenerlo bene