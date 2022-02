Prendiamo la classica serata invernale in cui abbiamo voglia di vedere un film diverso dal solito. Magari nel fine settimana, complice qualche prezioso minuto in più di sonno mattutino senza il lavoro. Se abbiamo voglia di scegliere qualcosa di diverso, ma nello stesso tempo avvincente, ecco il suggerimento che fa per noi. Non è solo avventura, fa anche ridere, unisce personaggi del Mondo dei fumetti a figure nuove e decisamente sfrontate. Entriamo su Netflix e digitiamo la scelta di questo film che ci farà passare una serata densa di emozioni, alle volte anche un po’ tanto crude.

Quando la buona della situazione è una cattiva Doc

“Birds of Prey” è la nostra proposta di oggi. La pellicola è uscita un paio di anni fa, ma solo adesso arriva sulle piattaforme di streaming. Dopo aver fatto discutere l’ambiente del cinema e aver diviso completamente la critica dagli spettatori. Un film che non ha mezze misure: o piace, o lo riteniamo una schifezza. Protagonista, la meravigliosa e affascinante Margot Robbie, che ancora una volta veste i panni di Harley Quinn. L’attrice australiana, protagonista ormai da anni delle pellicole di supereroi vari, riesce anche in questo film a ostentare tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Provocatorio e surreale è da guardare tutto d’un fiato questo film su Netflix in cui anche i buoni sono tutti cattivi

Senza “spoilerare” la storia, la trama parte dalla rottura del diabolico fidanzamento Joker-Harley Quinn. La protagonista, tra scene adrenaliniche di combattimenti e inseguimenti, si unisce ad altre 3 protagoniste femminili nella lotta al cattivo di turno. Il problema, di questo film, è definire chi siano i buoni e chi siano invece i cattivi. Tenendo infatti conto che il cattivo protagonista è veramente malvagio, nemmeno le eroine considerate buone, sono da meno. Diciamo che la pellicola vede il gentil sesso protagonista a 360 °, grazie anche alla regia di Cathy Yan. Quasi 2 ore di sparatorie, inseguimenti, lotte e duelli da far girare la testa, con una Harley Quinn davvero sopra le righe.

Tratto da una serie a fumetti

Provocatorio e surreale è da guardare tutto d’un fiato questo film tratto da una fortunata serie a fumetti americana. Protagoniste del Mondo DC proprio delle ragazze belle, affascinanti e dotate di forza maschile. The Huntress, la cacciatrice, gira armata di balestra e non fallisce un colpo. Black Canary emette ultrasuoni che fanno impazzire i nemici. Infine, Cassandra Coin discende da una famiglia di mercenari e assassini internazionali. A cercare di fermarle, la povera detective Renee Montoya.

Approfondimento

Per gli amanti dell’horror ecco un sequel quasi sconosciuto ma da non perdere di uno dei film più belli della storia del cinema