La primavera comincia a farsi sentire. Ecco perché dobbiamo cominciare a preparare il nostro angolo verde per la prossima fioritura. La fine di febbraio è perfetta per pensare a quali fiori decoreranno aiuole e vasi. Ma soprattutto, è il tempo giusto per risvegliare i bulbi dormienti dall’inverno passato.

Col finire dell’autunno, narcisi, bucaneve, iris, gigli, crocus e tante altre bulbose sono pronte per essere reimpiantate nel terreno. Ma i principi della fioritura primaverile sono i tulipani. Appartenenti alla famiglia delle Liliacea, provengono principalmente dall’Olanda, dove orde di turisti si precipitano per vederne lo spettacolo in fioritura.

Allora, perché non accogliere questa bellezza in casa nostra per aiuole e giardini fioriti? Di varietà di tulipani ce ne sono tantissime e si distinguono per forma, colore etc. Ma i 5 di cui parleremo tra poco sono considerati tra i più belli al Mondo. Riuscire ad averli è come possedere un tesoro della natura.

Per aiuole e giardini fioriti niente gelsomini e narcisi ma questi 5 tulipani tra i più belli al Mondo

È una varietà che incanta per la screziatura dei suoi petali bianchi e la particolarità delle sue origini. Il tulipano selvatico dell’Himalaya cresce a quota 1.500 – 3.000 metri di altitudine. È abbastanza raro da trovare presso i vivai italiani. Ecco perché poterne possedere alcuni bulbi è davvero un privilegio. Fiorisce tra aprile e maggio.

Lo Shirley è un tulipano molto particolare. Infatti i suoi fiori nascono di color crema per poi screziarsi di rosa e violetto solo ai bordi del petalo. Un’altra particolarità è che può elevarsi fino a 50 centimetri. Fiorisce tra aprile e maggio.

Anche il tulipano Zurel è caratterizzato dalla presenza di due colori in un solo fiore. In questo caso, però, la caratteristica che lo distingue dagli altri è che il colore più scuro crea un motivo simile a una fiamma. Al bianco si affiancano colori quali il rosso acceso, il viola e l’arancione scuro. Fiorisce in tarda primavera.

Il Tarda è un tulipano che arriva dall’Asia centrale. È caratterizzato da fiori stellati a grappolo colore giallo oro. Può crescere fino a 15 centimetri di altezza ed è considerata la varietà più resistente perché cresce in ogni stagione dell’anno.

Per finire, il tulipano Angelique è forse il più bello tra tutti. I suoi fiori sono pieni di petali arricciati che lo fanno assomigliare a un ibrido tra una peonia e una rosa. I colori sono delicati e vanno dal rosa scuro a quello più tenue, una colorazione unica per questa specie.

