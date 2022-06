Gli amici e amanti dei cani dovrebbero tenere a mente, in stagioni come l’estate, che lo stesso caldo provato da noi viene provato, a volte anche maggiormente, dai nostri amici a 4 zampe. Anche loro cercano refrigerio in punti più freschi della casa, in punti dove c’è un po’ di corrente e difficilmente scelgono la cuccia per riposare, ma con il caldo preferiscono sostare sul pavimento fresco.

Durante l’estate bisogna avere delle accortezze particolari per il nostro cane come lasciare sempre a loro disposizione una ciotola di acqua pulita e fresca, non lasciarli mai in balcone o in terrazzo se non ci sono zone ombreggiate e ventilate, e non portarli mai a fare i bisogni con il sole cocente, perché l’asfalto potrebbe bruciare le loro zampine.

C’è un altro modo, goloso e fresco, per allietare le estati dei nostri cani ed è il gelato. Ovviamente non si tratta dello stesso gelato mangiato da noi esseri umani, ricordiamo che non tutto ciò che è piacevole per noi lo è anche per i nostri cani.

Nel caso del gelato, per esempio, lo zucchero è deleterio per i nostri amici pelosi, ecco perché bisogna dare loro un gelato fatto in casa con ingredienti appositi. Facile da preparare, gustoso da mangiare e refrigerante contro il caldo.

Come preparare in casa un ottimo gelato per cani aiutando i nostri amici a 4 zampe a superare il caldo dell’estate

Innanzitutto prima di preparare un gelato per cani fatto in casa, informiamoci dal nostro veterinario se il nostro amico tollera o meno il lattosio. Se lo tollera, potremo usare i formaggi per preparare il gelato, se invece non tollera il lattosio, dovremo evitare i latticini o usare quelli senza lattosio.

Ecco il primo squisito e semplice gelato per cani, il gelato allo yogurt.

Per preparare questo gelato c’è bisogno di due soli ingredienti, 80 grammi di yogurt naturale e un pezzetto di melone, di circa 20 grammi. Bisogna mettere lo yogurt in una ciotola, poi schiacciare il melone e mescolarlo allo yogurt. Infine versare il composto negli stampini per cubetti di ghiaccio e congelarli per qualche ora. Gli stampi per cubetti di ghiaccio hanno il vantaggio che si possono semplicemente mettere i cubetti di ghiaccio nella ciotola del proprio cane. La merenda ideale dopo una calda passeggiata in estate.

Ecco altre due ricette

Se non si vuole solo rinfrescare il proprio amico a quattro zampe, ma gli si vuole dare anche una carica di energia, questo è il gelato ideale. Gli ingredienti sono:

3 cucchiai di ricotta;

2 o 3 cucchiai di farina d’avena.

Frullare la farina d’avena, poi mescolarla con la ricotta e mettere il composto in degli stampini da freezer. L’avena ha proprietà energetiche e anche calmanti per qualsiasi problema di stomaco del nostro amico a 4 zampe.

Adesso vediamo come preparare in casa un ottimo gelato per cani proteico. Gli ingredienti sono:

2 o 3 cucchiai di crema di formaggio granulosa;

2 cucchiai di wurstel per cani;

olio di oliva per amalgamare il tutto.

Bisogna unire in una ciotola il formaggio cremoso e il wurstel; aggiungere l’olio per rendere l’impasto più omogeneo. Congelarlo per qualche ora e poi regalarlo al nostro amico che ne sarà squisitamente felice.

