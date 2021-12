Il Natale si avvicina e le famiglie si riuniscono sempre più attorno al focolare domestico. L’atmosfera della festa sposta il centro nevralgico delle giornate attorno alla cucina. È bello, nelle giornate fredde, dedicarsi alla preparazione di piatti tipici della tradizione o sperimentarne di nuovi, da mangiare in compagnia. Di certo, il periodo natalizio è quello in cui aumenta la voglia di dolci. Largo dunque a pandoro, torrone e panettone. Ma chi preferisce i dolci al cucchiaio può dilettarsi nella preparazione del tiramisù. Anche questo amatissimo dessert ha la sua versione natalizia, grazie a un ingrediente segreto.

Proviamo ad usare questi biscotti per preparare un goloso tiramisù di Natale che i nostri ospiti non dimenticheranno

Per preparare il tiramisù, la ricetta originale vorrebbe l’utilizzo dei savoiardi. Ma possiamo usare anche altri biscotti. Molti, per esempio, utilizzano i Saiwa o i Pavesini, che rendono la ricetta leggermente più leggera. Ma nella nostra versione natalizia, dobbiamo provare assolutamente gli amaretti. Proviamo ad usare questi biscotti per preparare un goloso tiramisù di Natale che i nostri ospiti non dimenticheranno.

Per preparare il tiramisù agli amaretti abbiamo bisogno di pochi ingredienti:

4 uova;

200 grammi di amaretti;

120 grammi di zucchero;

400 grammi di mascarpone;

25 millilitri di liquore all’amaretto (o un altro se lo preferiamo);

50 millilitri di caffè.

Le porzioni viste sono calibrate per circa sei persone. Possiamo presentarlo alla fine di una cena durante le feste, oppure come merenda golosa, accompagnata da una tazza di tè.

Vediamo come prepararlo.

Procedimento

Iniziamo preparando il caffè, che lasceremo raffreddare versandolo in un recipiente insieme al liquore che abbiamo scelto (possiamo anche non usare alcun liquore). Dopodiché dividiamo i tuorli delle uova dagli albumi. Preferibilmente con uno sbattitore elettrico, montiamo i bianchi delle uova.

Una volta montati gli albumi, uniamo lo zucchero ai tuorli e cominciamo a sbatterli a mano, aggiungendo anche il mascarpone. Quando il composto sarà omogeneo, aggiungiamo anche gli albumi e continuiamo a mescolare con movimenti delicati, dal basso all’alto, per evitare di smontarli.

Quando la crema sarà pronta, versiamone uno strato di un centimetro nella pirofila. Poi, intingiamo gli amaretti nel caffè e adagiamoli sullo strato di crema. Ripetiamo l’operazione per due o tre strati. Finiamo decorando con la granella di amaretti sbriciolati.

Riponiamo il tiramisù in frigo e attendiamo 6 ore prima di gustarlo.

