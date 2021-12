Sono tante le credenze popolari riguardo la fortuna e il malocchio. Ci sarà sicuramente capitato di sentire che uno specchio rotto porta 7 anni di sfortuna. Oppure che sarebbe meglio non passare sotto le scale se non vogliamo attirare la malasorte.

In alcuni casi questa saggezza popolare sembra non essere solo semplice superstizione. Abbiamo visto come a volte queste credenze siano supportate anche da altre arti divinatorie come il Feng Shui. Abbiamo approfondito l’argomento nell’articolo “Perché secondo le credenze popolari non bisogna dormire con i piedi verso la porta”.

Balcone coloratissimo anche in inverno con questa meravigliosa pianta che allontana invidia e gelosia

Oggi ci occuperemo di una credenza popolare legata alle piante. Non parleremo di come attirare fortuna e felicità e quindi del rinomato tronchetto della felicità. Piuttosto ci concentreremo su una pianta dai bellissimi fiorellini gialli che potrebbe tenere lontano invidia e gelosia.

La pianta in questione è il Jasminum nudiflorum, meglio noto come gelsomino d’inverno o gelsomino di San Giuseppe. I fiori di questa specie di gelsomino sbocciano in pieno inverno, colorando il balcone di giallo tra gennaio e febbraio. Infatti questa pianta di gelsomino si adatta benissimo anche a temperature molto basse, fino a -10° gradi.

Come il gelsomino comune è ideale come rampicante perché tende a crescere come strisciante e a cascata. Se curato e potato regolarmente può raggiungere anche i due metri o più di altezza. In primavera ed estate ha bisogno di regolari innaffiature, ma in inverno non ha bisogno di altra acqua. Neanche nei mesi più piovosi come novembre e dicembre.

I colori della felicità

Lo possiamo sistemare in vasi singoli, magari agli angoli di un pergolato. Oppure piantarlo in fioriere capienti così da permettere alla pianta di crescere rigogliosa. La differenza principale con il gelsomino comune oltre che nel colore dei fiori sta nel profumo. Infatti questa pianta non ha un odore pungente ed è prettamente ornamentale.

Tutti i piccoli fiorellini gialli tappezzeranno di colore il nostro balcone spoglio nei mesi invernali portando felicità. Infatti nel linguaggio dei fiori il gelsomino giallo simboleggia proprio la felicità. Quello comune bianco invece simboleggia amore e gentilezza.

Insomma ecco come avere un balcone coloratissimo anche in inverno con questa meravigliosa pianta che allontana invidia e gelosia. Secondo le credenze popolari non avrebbe solo questa abilità, ma anche coltivarla porterebbe benefici. Infatti si dice che prendersene cura aiuterebbe a diventare più consapevoli e responsabili delle proprie azioni. Che dire, quindi, non ci resta che tentare e vedere se funziona davvero.

