Trovare ricette semplici, veloci e anche squisite è un po’ come trovare un’oasi nel deserto. Ma la cucina è un luogo magico, dove a volte capitano cose meravigliose. Così, dall’accostamento accurato e dalle giuste proporzioni di ingredienti semplici che abbiamo ogni giorno nel frigo, possono nascere capolavori di gusto.

È questo il caso della torta che vediamo in questo articolo, forse la più semplice e veloce che si possa preparare. Chi cerca una torta squisita da preparare in 5 minuti con pochissimi ingredienti l’ha finalmente trovata e quando vedrà l’entusiasmo degli assaggiatori non la lascerà più. Questa “torta da 5 minuti” ha tutte le carte in regola per diventare il nostro cavallo di battaglia di pasticceria.

Ingredienti

La bellezza della “torta da 5 minuti” è che la prepariamo sfruttando ingredienti semplicissimi, che con ogni probabilità avremo tutti i giorni nel frigo. Per questa ricetta abbiamo bisogno di:

240 grammi di farina 00;

50 grammi di burro;

180 millilitri di latte intero;

150 grammi di zucchero (meglio se di canna);

1 bustina di lievito per dolci vanigliato;

2 uova;

una spolveratina di zucchero a velo.

Ora passiamo alla preparazione.

Mentre preriscaldiamo il forno a 170 gradi, prendiamo una tortiera e cospargiamo la superficie di burro e farina. In alternativa, possiamo ricoprirla con la carta forno, che prima bagneremo e strizzeremo in modo che aderisca al meglio alla superficie. L’ampiezza ideale della tortiera si aggira attorno ai 22 centimetri di diametro.

Ora passiamo all’impasto. Setacciamo farina e lievito insieme in una ciotola. Dopodiché aggiungiamo anche lo zucchero, continuando sempre a mescolare per amalgamare bene gli ingredienti.

Intanto, mettiamo il tocco di burro in un pentolino e il pentolino sulla fiamma bassa, in modo da sciogliere il burro.

Nel mentre, versiamo il latte in un nuovo recipiente e aggiungiamo le due uova. Sbattiamo le uova nel latte e aggiungiamo il nuovo composto a quello di farina, lievito e zucchero. Mescoliamo con una frusta da cucina, per fare in modo che non si formino grumi.

Quando l’impasto sarà omogeneo, versiamolo nella tortiera, che subito inforneremo. Lasciamo cuocere la torta per circa 40 minuti, passati i quali, possiamo verificarne la cottura infilando uno stecchino nell’impasto. Serviamo dopo averla fatta raffreddare un po’. Come merenda, insieme a un po’ di tè, è l’ideale.

