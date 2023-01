Prova questo rimedio per togliere la puzza di fritto dai capelli senza lavarli: è sbalorditivo!

Quando cuciniamo è facile che i capelli si impregnino di cattivi odori, uno su tutti quello di fritto. Eliminarlo non è scontato, ma puoi riuscirci con un semplicissimo rimedio naturale. Lo potresti avere già in casa, perché lo hai usato tante volte nelle tue ricette. Vediamo di quale si tratta e come te ne puoi servire.

Non è semplice riuscire a tenere pulita e splendente la propria chioma. In men che non si dica si sporca, anche mentre si eseguono le azioni di tutti i giorni. Cucinare è una di queste; a molti piace, altri lo fanno per necessità. Ma con l’inverno teniamo spesso le finestre chiuse e permettiamo ai cattivi odori di spandersi per la stanza. E i nostri adorati capelli non potranno che riempirsi di quell’insopportabile olezzo. Per disfartene, per fortuna, non dovrai ricorrere a metodi proibitivi o particolarmente costosi. Ti basterà un prodotto della dispensa che probabilmente hai già sperimentato con successo in una golosa torta della nonna.

Prova questo rimedio per togliere la puzza di fritto e la tua chioma ringrazierà

Per poter cucinare pesce, fritture e ogni altro piatto senza aver il timore di far puzzare i capelli, basterà ricorrere ai rimedi naturali. Ormai lo sappiamo bene: si tratta di soluzioni semplici e generalmente sicure. Inoltre costano poco e si applicano con immediatezza. Quello che ci servirà quest’oggi sarà niente meno che l’amido di mais. Per procedere dovrai distribuirne una piccola dose sulla chioma e massaggiarla a testa in giù. Infine dovrai solamente scuotere i capelli e spazzolarli delicatamente. Così facendo dovresti riuscire a neutralizzare gli odori sgradevoli una volta per tutte, senza nemmeno bisogno di fare lo shampoo. Prova questo rimedio per togliere la puzza di fritto e ridare finalmente lucentezza alla chioma.

Come togliere la puzza di bruciato di phon e piastra

I pericoli per la salute dei capelli non si trovano solo in cucina. Anche in bagno devi prestare attenzione a come li tratti. Infatti, molte tendono a usare e abusare di piastra e phon nella beauty routine. Il rischio è non solo di indebolirli, ma di farli puzzare di bruciato. Oltre ad accorgimenti come limitare l’uso di questi prodotti nel quotidiano, puoi sbarazzarti di questo cattivo odore con un rimedio pratico. In queste situazioni si rivela infatti utilissimo l’olio di mandorle.

Il suo effetto non solo darà respiro alla chioma maleodorante, ma contribuirà a reidratarla. Ne puoi applicare qualche goccia direttamente sul capello, dalla metà fino alla punta. Lascialo riposare almeno 15 minuti, poi effettua un bel risciacquo e procedi col solito lavaggio in doccia.