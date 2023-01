Guai a mettere questi 6 oggetti in lavastoviglie! In molti lo fanno ma è un errore gravissimo

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici che ci hanno svoltato la vita, semplificandola. Tuttavia, non tutto può essere lavato in lavastoviglie. Vediamo quali oggetti si rovinerebbero irrimediabilmente.

La lavastoviglie è un elettrodomestico presente ormai in quasi tutte le case. Le incombenze da svolgere tra le mura domestiche sono sempre tantissime, dal bucato alla pulizia dei pavimenti . Grazie alla lavastoviglie non dobbiamo più correre al lavello dopo ogni pasto per lavare a mano piatti, bicchieri e pentole. Possiamo accumulare le varie stoviglie all’interno dell’elettrodomestico ed azionarlo quando è a pieno carico, per risparmiare anche i consumi. Non tutto però può andare nella lavastoviglie.

Guai a mettere questi 6 oggetti in lavastoviglie!

Cominciamo dai comodissimi contenitori con chiusura ermetica in plastica. Quelli che usiamo molto spesso per conservare gli avanzi o per portare il pranzo in ufficio. Questi, in lavastoviglie, si rovinano e diventano opachi. L’acqua calda, poi, li deforma al punto da rovinare la loro infallibile chiusura. Evitare di mettere in lavastoviglie anche thermos, borracce e tazze isolanti perché l’acqua calda tende a rovinare, deteriorandolo, il loro potere isolante.

Per un motivo del tutto simile, anche pentole e padelle antiaderenti non andrebbero messe in lavastoviglie.

Meglio lavare a mano bicchieri di cristallo e utensili in legno

In lavastoviglie non dovremmo mai mettere i bicchieri in materiale delicato come il cristallo, e mai i modelli a calice. Con il movimento del lavaggio, il rischio che il sottile stelo si spacchi è elevatissimo.

Attenzione poi anche a tutto ciò che è in legno: taglieri, mestoli, coltelli con manico in legno etc…

L’acqua calda fa perdere lucentezza al legno, provocando fissurazioni in superficie e rotture. Inoltre, è bene ricordare che il legno è un materiale poroso e, quindi, a contatto con ingenti quantità di acqua, si gonfia fino a deformarsi e a divenire totalmente inutilizzabile.

Inoltre, c’è anche una motivazione di ordine igienico. La porosità del legno favorisce il proliferare di germi e batteri che si vanno ad annidare tra le crepe degli oggetti già rovinati.

È quindi meglio pulire taglieri e oggetti in legno passandoli molto rapidamente sotto l’acqua tiepida, strofinandoli con una spugnetta. Una volta ogni tanto, utilizzare la lavastoviglie per fare un trattamento profondo. Al termine di questa operazione, però, far asciugare alla perfezione tali oggetti all’aria prima di riporli. Lo stesso vale anche per le stoviglie in bambù, come ciotole e bacchette per il sushi.

Infine, niente lavastoviglie neppure per la grattugia, specie se si usa per i formaggi molto grassi “effetto colla”. Non si otterrebbe una pulizia profonda ed accurata. Meglio procedere manualmente, con uno spazzolino sottile, poco detersivo e un abbondante risciacquo.

Dunque, guai a mettere questi 6 oggetti in lavastoviglie!

Lavastoviglie sì o no? Ecco il simbolo che toglie ogni dubbio

Nonostante quanto appena detto, per avere la certezza che un oggetto sia lavabile o meno in lavastoviglie, basta verificare la presenza o meno del simbolo “lavabili in lavastoviglie”. In assenza, meglio procedere a mano.

Il simbolo che ci dà il “via libera” è un quadrato con riportato all’interno piatto e stoviglie sotto getti di acqua, oppure con piatti e alcune gocce ai lati. In genere, c’è anche la dicitura “lavabile in lavastoviglie” o la versione inglese “Dishwasher Safe”.