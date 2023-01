Ecco i giochi alcolici non solo per Capodanno ma per tutte le feste!

Giochi alcolici per Capodanno? Sì, ma anche per tutte le tipologie di feste. Eccone alcuni ma attenzione: è meglio ricordarsi di bere responsabilmente.

Che cosa fare in una serata alcolica? Come si gioca a 21 alcolico? Che giochi si possono fare in casa a Capodanno e nelle feste? Sono queste le domande più gettonate. Si possono fare di gruppo, per due, con carte, con penitenze e anche online. Ecco i giochi alcolici non solo per Capodanno ma per festeggiare qualsiasi evento.

Come si gioca a 21 alcolico? Utile per tutte le feste e il preferito in questi casi

In cerchio o seduti è il modo migliore per giocare a 21 alcolico a Capodanno ma anche nelle altre feste. Ognuno deve contare da 1 a 21 in senso orario senza sbagliare. Per esempio, io dico 1, la persona a fianco a me 2, e via dicendo.

Ecco i giochi alcolici non solo per Capodanno ma per festeggiare in generale qualsiasi evento

Tra i più famosi troviamo:

gioco del drago;

uno alcolico;

obbligo o verità;

dama alcolica;

battaglia navale alcolica;

roulette russa alcolica;

scacchi alcolici.

In cosa consistono

Si presentano come versioni alternative dei tradizionali giochi più famosi. Tutti i giochi descritti hanno le medesime regole dei giochi classici, come per esempio uno, dama e scacchi, con la differenza che ad ogni errore, il giocatore deve necessariamente bere l’alcol che viene versato dagli altri giocatori, sempre nei limiti, ovvero il bicchiere deve essere riempito di un solo goccio per volta.

Invece, per esempio, andando nello specifico del gioco del drago, c’è da precisare che tirando i dadi si può finire con il proprio omino su uno dei tasselli in cui c’è scritto di bere. Infatti, è simile al gioco dell’oca ma chi arriva alla fine è considerato un “drago”.

Un gioco alcolico, comunque, può essere un ottimo regalo e un valido passatempo tra i ragazzi e gli adulti. Ma sempre fatto in modo responsabile. Non è adatto ai bambini e non si gioca per ubriacarsi ma semplicemente perché questo tipo di giochi alcolici è divertente. Vincere? Significa non ubriacarsi, per cui si punta sempre a non perdere dato che ogni errore effettuato durante la partita porta a bere.

Infine, ricordiamo ancora una volta che questi giochi non sono volti ad ubriacarsi ma solamente a bere in compagnia. E tu? Quale preferisci tra quelli elencati? Quale proverai per primo, in due o in gruppo? Non dimenticare di prendere una bevanda con bassa gradazione di alcol.