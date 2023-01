Cosa fare con gli avanzi di pandoro e panettone: 3 ricette gustose e facili da fare in pochi minuti

Se dopo i pranzi e i cenoni delle feste avanzano delle fette di pandoro e panettone, non buttiamole. Con quello che rimane possiamo realizzare dei dolci facili e golosi in pochi minuti, perfetti da gustare anche per la colazione. Oggi sveleremo 3 sfiziose ricette per riciclare pandori e panettoni avanzati da preparare al forno, in padella o senza cottura.

Le feste non sono ancora finite. L’anno nuovo è appena iniziato e tutti noi abbiamo festeggiato l’arrivo del 2023 preparando tante pietanze gustose per amici e parenti. Dopo le feste, è normale ritrovarsi in casa con degli avanzi dei cenoni. Condividerli con i nostri commensali per evitare inutili sprechi è sempre una buona idea.

Ma cosa fare se avanzano pandori e panettoni? I pranzi e le cene del periodo natalizio finiscono spesso con una fetta di pandoro o di panettone. Se non sappiamo come consumarli prima che diventino duri e vecchi, possiamo ricorrere alla fantasia e realizzare qualche ricetta creativa di recupero.

Cosa fare con gli avanzi di pandoro e panettone: ecco come riciclarli senza accendere il forno

Se abbiamo poco tempo a disposizione e non vogliamo usare il forno possiamo preparare delle golose girelle di pandoro. Ci serviranno: 3 fette di pandoro, 250 grammi di mascarpone, 250 grammi di crema spalmabile alle nocciole e 200 grammi di cioccolato fondente.

Tagliamo il pandoro ricavando 3 fette spesse circa un centimetro. Rendiamole sottili usando un mattarello. Intanto, prepariamo la farcitura unendo il mascarpone alla crema alle nocciole. Spalmiamo questa crema sulle fette di pandoro assottigliate e poggiamole su un foglio di pellicola trasparente. Arrotoliamo le fette farcite aiutandoci con la pellicola e chiudiamole con essa. Mettiamole a riposare nel congelatore per circa 15 minuti. Prendiamo poi i rotolini dal congelatore e tagliamoli a fette spesse circa 4 centimetri. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente e intingiamo la base delle girelle. Mettiamole su un piatto da portata con la base rivolta verso l’alto.

Come preparare dei muffin di pandoro al forno

Questi dolcetti sono perfetti per la colazione. Occorrono 200 grammi di pandoro, 2 uova, 50 grammi di farina 00, 50 millilitri di olio di semi e 120 millilitri di latte. Inoltre ci servono una bustina di lievito vanigliato e 20 grammi di cioccolato.

Tagliamo il pandoro a cubetti e facciamoli dorare al forno per 10 minuti. Lasciamoli intiepidire e frulliamoli. Aggiungiamo anche il latte, le uova, l’olio di semi e lavoriamo il composto con un mestolo. Uniamo anche la farina, il lievito e le gocce di cioccolato. Amalgamiamo il tutto e versiamo il composto nei pirottini di carta. Facciamoli cuocere per 20 minuti a 180 gradi e serviamoli tiepidi.

Come riciclare il panettone e pandoro in pochi minuti

Se non abbiamo voglia di sporcare il forno, ecco cosa fare con gli avanzi di pandoro e panettone: prepariamo un gustosissimo french toast. Tagliamo il dolce a fette, passiamole nelle uova sbattute con 2 uova e mezzo bicchiere di latte. Possiamo insaporirlo anche con un po’ di cannella in polvere.

Imburriamo una padella antiaderente e facciamo dorare le fette per qualche minuto da entrambi i lati. Serviamo le fette e gustiamole con un mix di frutta come guarnizione.