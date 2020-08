Prova a mischiare aglio e limone. Il risultato è sbalorditivo. Aglio e limone sono due ingredienti che bene o male abbiamo tutti in casa. Si tratta di due alimenti con tantissimi benefici per la nostra salute. L’aglio, per esempio, è un ottimo antibiotico ed è in grado di disintossicare il nostro corpo. Il limone, invece, allontana gli insetti dalle nostre case e può rafforzare il nostro sistema immunitario. Immaginate, quindi, di avere in un’unica soluzione questi due elementi! I benefici potrebbero essere davvero infiniti. Prova a mischiare aglio e limone. Il risultato è sbalorditivo.

Aglio e limone, ecco la soluzione a un problema davvero comune

Dunque, perché dovresti mischiare aglio e limone? Beh, per risolvere un problema che affligge tantissime persone. Stiamo parlando delle vene varicose. Si tratta di un unguento che ti aiuterà molto in questa battaglia! L’aglio, infatti, ha un forte effetto vasodilatatore che favorirà la circolazione del sangue. Il limone, a sua volta, è un potente antiossidante ed elimina le imperfezioni della pelle!

Aggiungi a questi ingredienti dell’olio di oliva, di rosmarino e dell’aloe vera. Il risultato sarà fenomenale!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco come creare questa crema fai da te

Prendi 10 spicchi d’aglio, il succo di un limone e un bicchiere di olio d’oliva. Assicurati, poi, di avere con te mezzo bicchiere di aloe vera e 20 gocce di olio di rosmarino. Taglia l’aglio dopo aver tolto la buccia e inseriscilo, con il succo di limone e l’olio di oliva, in un barattolo di vetro. Chiudi il contenitore e scuotilo per emulsionarlo. Fai marinare questo composto per 21 giorni in un luogo senza luce. Dopo tre settimane, filtra il liquido e scarta l’aglio.

Aggiungi ora l’aloe e incorpora l’olio di rosmarino. Questo migliorerà di gran lunga l’odore della tua crema fai da te!

Applica questa soluzione ogni sera prima di andare a dormire e copri le zone interessate con un panno. Vedrai dopo pochi giorni che differenza! Quindi, prova a mischiare aglio e limone. Il risultato è sbalorditivo.