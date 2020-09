Prova a infilare la punta del coltello in un aglio intero. Non crederai ai tuoi occhi

L’aglio è un alimento che, bene o male, abbiamo tutti nelle nostre dispense. È necessario, infatti, per rendere i nostri piatti saporiti. Non si può negare. Questo alimento conferisce alle nostre ricette un aroma particolare. E rende ogni pasto più gustoso e sfizioso. Inoltre, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre sottolineato molti altri aspetti dell’aglio. Più volte, infatti, ti abbiamo elencato le sue innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo! In questo articolo, ad esempio, potrai leggere alcuni tra i vantaggi che possiamo trarre da questo cibo formidabile. Ma oggi, vogliamo piuttosto proporti un piccolo trucco che riguarda l’aglio e che ti farà risparmiare un’infinità di tempo in cucina. Dunque, prova a infilare la punta del coltello in un aglio intero e non crederai ai tuoi occhi!

Perché dovrei?

La domanda è lecita. E la risposta arriverà seduta stante. Questo trucco, infatti, ci servirà per risparmiare diverso tempo in cucina. Sappiamo che il tempo è denaro, quindi siamo convinti che anche tu non vuoi sprecarne neanche un po’! Quello di cui ti stiamo parlando è un rimedio che ti permetterà di sbucciare l’aglio in men che non si dica. Ti basteranno, infatti, solo pochi secondi e avrai uno spicchio pronto e sbucciato alla perfezione tra le tue mani. Non ci credi? Beh, guarda cosa fare e poi provalo anche tu!

Prova a infilare la punta del coltello in un aglio intero e non crederai ai tuoi occhi

Spingendo con la punta dell’aglio, e andando in profondità, lo spicchio inizierà a staccarsi da solo. Una volta rimosso, porterà con se lo strato di pelle che lo ricopre. Questo è il modo più semplice, infatti, per sbucciare l’aglio. Gli spicchi verranno via immediatamente. E tu non dovrai sprecare ore a sbucciarlo! Inoltre, in questo modo eviterai il rischio anche che l’odore troppo forte di questo cibo si impregni sulle tue dita senza andarsene via per ore!

Altro vantaggio è quello di poter conservare l’aglio molto più facilmente. Non avendolo tagliato a metà e non avendo strappato la buccia, infatti, questo alimento sarà molto più semplice da porre in frigo. Ti basterà fare pressione sulla parte vuota lasciata dallo spicchio rimosso. E il tuo aglio sarà pronto all’occorrenza senza che tu abbia fatto alcuno sforzo!