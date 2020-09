Ecco alcuni consigli per lavarsi i denti nel migliore dei modi. Sai come lavarti i denti? Se la risposta ti risulta scontata, sarai sorpreso nel constatare che spesso si commettono alcuni piccoli errori che non consentono di pulirli come si dovrebbe. Talvolta ciò avviene per ignoranza, altre per la diffusa tendenza a sottovalutare i problemi derivanti da una scarsa igiene orale. D’altronde, secondo quanto emerso da una ricerca Censis realizzata in collaborazione con l’Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) nel 2018, ben 17 milioni di italiani non sono solite recarsi dal dentista neanche una volta all’anno. Ciò, tuttavia, è causato anche dall’elevato costo di alcuni trattamenti odontoiatrici.

Secondo il dott.Richard Marques, noto dentista londinese, è bene lavare i denti due volte al giorno, mattina e sera, per due o tre minuti. E consiglia di risciacquare la bocca con un collutorio senza alcool, in maniera tale da uccidere i batteri che lo spazzolino potrebbe non avere raggiunto. Inoltre, sostiene che sia bene non sottovalutare il lavaggio della lingua, che deve essere spazzolata a sua volta con cura con un raschietto o con lo stesso spazzolino.

Quale acqua utilizzare? Il dott.Marques sconsiglia di risciacquare la bocca usando acqua calda o fredda. Meglio adoperare acqua tiepida, in maniera tale da non scottarsi e da non danneggiare le setole dello spazzolino. Specialmente se si hanno i denti sensibili, quindi, bisogna evitare in maniera particolare di utilizzare l’acqua fredda, così da evitare sgradevoli dolori.

Inoltre, bisogna sapere che lo spazzolino più adeguato per la pulizia orale, e quello generalmente consigliato dagli esperti, non è il tradizionale, bensì quello elettrico. Infatti, questo è in grado di pulire i denti più accuratamente e più in profondità. Un adeguato utilizzo del filo interdentale, spesso sottovalutato, può rivelarsi a sua volta utile per combattere la placca.

La giusta alimentazione

”Tu sei quello che mangi”, si dice molto spesso. Anche una corretta alimentazione è importante per avere dei denti sani. Assumere alimenti ricchi di antiossidanti e di vitamina K è importante per avere una bocca sana.

Il dott.Nigel Carter mette invece in guardia dall’assunzione eccessiva di bevande zuccherate. Infatti, contengono ingredienti quali acido fosforico, tartarico e citrico, che se assunti in dosi massicce possono causare problemi dentali.

