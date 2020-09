Ora che lo sai, avrai sempre almeno uno spicchio d’aglio in casa tua!

Sappiamo tutti che l’aglio ha delle proprietà sorprendenti. Ma alcune di esse sono ancora sconosciute. Questo alimento è formidabile. Perché? Per tutti i benefici che può dare al nostro organismo. Grazie alle sostanze nutritive che contiene, infatti, possiamo sfruttarlo in diverse occasioni. Come antibiotico naturale, per esempio. Oppure come cura per il mal di denti, che è un dolore che colpisce la maggior parte di noi. In questo articolo, ti avevamo già presentato alcuni dei suoi benefici. Oggi, vogliamo mostrartene altri. L’aglio, infatti, ha una quantità infinita di proprietà. E spesso una sola lista non basta per raccoglierle tutte! Perciò, ora che lo sai, avrai sempre almeno uno spicchio d’aglio in casa tua!

Sapevi che l’aglio è un ottimo rimedio contro la calvizie?

Sembra incredibile, eppure uno spicchio d’aglio può aiutare a risolvere il problema della calvizie. Si tratta di un fastidio che colpisce molti uomini. E in tanti ne soffrono. E se i rimedi convenzionali non hanno funzionato, forse è il caso di provare con quelli naturali! L’aglio contiene la tiamina e le vitamine E e B6. Grazie a queste sostanze, nutre la radice dei capelli, aiutandoti contro questa battaglia!

Utilizzare l’aglio per proteggere i capelli è molto semplice. Basterà strofinarlo sul cuoio capelluto e aspettare una decina di minuti. Risciacqua poi per bene, così da eliminarne ogni traccia. Applica questo trattamento due o tre volte alla settimana e vedrai i risultati!

L’aglio è anche un ottimo rimedio contro il prurito dei piedi

Se soffri spesso di prurito ai piedi, l’aglio può essere un grandissimo amico. E anche in questo caso, come per la calvizie, utilizzarlo è semplicissimo.

Prima di tutto, riempi una bacinella con acqua tiepida. Ora, immergi diversi spicchi di aglio ed i piedi. Lascia in posa per almeno venti minuti. Quando avrai tirato fuori i piedi da questa miscela, sentirai che il prurito sarà quasi scomparso!

L’aglio è ottimo contro le punture di insetto

Ebbene sì. Anche in questo caso l’aglio è nostro amico. Questo cibo, infatti, può lenire il dolore provocato dalle punture di insetti e zanzare. Ti basterà tagliare in due uno spicchio d’aglio e strofinarlo sulla zona interessata. Lascia agire per un minuto e poi risciacqua con cura. Sentirai molto meno dolore!

Quindi, ora che lo sai, avrai sempre almeno uno spicchio d’aglio in casa tua! I benefici sono davvero infiniti!