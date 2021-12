Gli ormoni bioidentici vengono prescritti regolarmente in tutta Europa da oltre mezzo secolo ma in Italia sono ancora poco conosciuti.

La terapia ormonale è fondamentale nel momento di transizione della menopausa. In Italia sono più diffusi attualmente gli ormoni di sintesi. Ormoni bioidentici o da sintesi è un tema molto dibattuto ed i medici che li somministrano o che hanno una conoscenza avanzata a riguardo sono pochi. Le richieste e l’interesse però delle donne è in crescita. Vediamo cosa sono e come funzionano.

Ecco cosa sono gli ormoni bioidentici o naturali per la menopausa e perché sarebbero così richiesti

Sono definiti come “ormoni con la stessa struttura chimica e molecolare degli ormoni prodotti dal corpo umano”. Si parla, appunto, di ormoni bio-identici proprio perché sono assimilabili a quelli autoprodotti dal nostro corpo. Per questo motivo verrebbero riconosciuti come propri dall’organismo e vengono accettati facilmente.

Da dove derivano gli ormoni bioidentici?

Gli ormoni bioidentici derivano da materie prime vegetali come la soia, la dioscorea e la patata dolce. Da questi vegetali, lavorati con diversi procedimenti, sono estratti estrogeni, progesterone, estriolo e testosterone. Questi sono gli ormoni che di consueto i ginecologi e gli endocrinologi prescrivono durante il climaterio. Solitamente gli ormoni bioidentici si assumono tramite via sublinguale o transdermica nella maggior parte dei casi.

Quali problematiche vengono trattate con gli ormoni bioidentici?

Con gli ormoni bioidentici si trattano tutti i comuni sintomi della menopausa:

le vampate;

la difficoltà nel dormire bene e i risvegli notturni;

l’affaticamento;

ansia e cali umorali;

aumento di peso.

Cosa serve per la somministrazione?

Il medico che li prescrive si basa su degli esami che sono: le analisi del sangue, delle urine e sulla saliva. Una volta studiato il quadro generale e la situazione ormonale della paziente il medico sceglie le dosi dei vari ormoni da assumere.

Quanto costano?

Il prezzo è abbastanza elevato, non sono rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale. Si tratta però di una spesa detraibile.

Quali sono le obiezioni rispetto all’uso di questi ormoni?

La maggior parte delle obiezioni riguarderebbe la sicurezza della terapia ormonale con gli ormoni bioidentici. Si obietterebbe che essendo una preparazione galenica, non ci sia foglietto illustrativo che ne indichi gli effetti collaterali. Inoltre la dicitura “naturale” sarebbe fuorviante dato che non sarebbero supportati da test e iter di verifica. Il DHEA, uno dei principali anti-aging prescritti, è stato vietato da giugno per l’uso illecito che potrebbe avere a livello di doping. Resta comunque possibile la prescrizione per uso topico.

Abbiamo quindi riportato alcune voci delle “due campane” pro e contro ormoni bioidentici, senza pretese di una trattazione esaustiva. Tutti concordano comunque che il dosaggio e il costante controllo della terapia siano essenziali per l’assunzione degli ormoni bioidentici.

Ecco cosa sono gli ormoni bioidentici o naturali per la menopausa e perché sarebbero così richiesti, abbiamo fornito qualche spunto di approfondimento.

Approfondimento

