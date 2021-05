Dal 2020 è diventato uso comune uscire di casa indossando una mascherina per coprirsi il naso e la bocca. Molti di noi stanno buttandosi sui modelli usa e getta perché sono gli unici che sono certificati.

Questa abitudine, però, a lungo andare può portare dei seri danni al pianeta. Infatti, ecco l’incredibile motivo per cui tutti stanno tagliando i cordoncini delle mascherine chirurgiche e delle FPP2.

Il corretto metodo di smaltimento

Non tutti lo sanno, ma le mascherine si devono smaltire in maniera particolare. Generalmente si buttano nell’indifferenziata perché sono considerate rifiuti non recuperabili.

Questo anche perché non si sa per quanto tempo le possibili tracce di virus possano rimanere sulla superficie. Infine è necessario tagliare i cordoncini laterali. Questi, infatti, possono rappresentare un grave danno per l’ambiente, scopriamo qui sotto il perché.

I danni alla flora marina

In generale tutte le mascherine, a parte quelle lavabili, rappresentano un grave danno per tutto l’ecosistema proprio per il fatto di non essere riciclabili. In particolare, però, quando vengono “smaltite” erroneamente finiscono negli Oceani.

Gli elastici lì risultano particolarmente dannosi per le creature marine. Infatti i granchi, i pesciolini e altri animali di piccola stazza possono rimanere intrappolati e strangolati da questi dispositivi medico chirurgici. Se ingeriti possono portare molte specie a morte certa.

Le microplastiche

Inoltre la dispersione di questi dispositivi di protezione nell’acqua porta all’incremento delle microplastiche. Queste vengono mangiate dai pesci e noi poi ce le ritroviamo nei nostri piatti.

Per la prima volta, alla fine dell’anno scorso, i medici hanno ritrovato un quantitativo di queste all’interno di una placenta umana di una donna incinta.

Oggi abbiamo come spiegato qual è l’incredibile motivo per cui tutti stanno tagliando i cordoncini delle mascherine chirurgiche e delle FPP2. Se si è interessati a scoprire altre cose che le persone mettono in atto, basta leggere questo articolo dedicato però alla pulizia dei panni. L’unica cosa da fare è cliccare qui: “Ecco spiegato lo strabiliante motivo per cui tutti stanno mettendo i gusci d’uovo nella lavatrice”.