Questa si prospetta una delle estati più calde e afose degli ultimi anni e già ce ne stiamo rendendo conto. Purtroppo, gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più visibili, caldo eccessivo e pioggia che scarseggia. Per questo motivo, ora più che mai, c’è bisogno di prendersi cura del nostro prezioso orto. Nei mesi estivi i campi coltivati sono nel loro pieno splendore, ma è bene sapere cosa fare per raccoglierne i frutti.

A volte dei piccoli stratagemmi ci permettono di ottimizzare i tempi e la fatica e ottenere risultati pazzeschi. Per esempio, creare un supporto con le canne di bambù per i pomodori per farli sviluppare meglio. Oppure usare un normale cucchiaio per ottenere cipolle grosse e carnose. Oggi vediamo cosa fare per trasformare il nostro piccolo orto in una coltivazione biologica perfetta.

Come prendersi cura dell’orto in estate e cosa seminare in questo periodo per avere un raccolto abbondante a settembre

La prima cosa da valutare è quella di procurarsi una rete antigrandine e ombreggiante. Con il clima così ballerino dobbiamo essere pronti a proteggere le piantine da ogni evento climatico. I costi sono contenuti e procurarci questi teli è utile sia per coltivazioni in piena terra che sul balcone.

Passiamo, poi, all’irrigazione, la parte più complicata della cura dell’orto in termini di dosaggio. L’acqua in estate scarseggia, soprattutto ultimamente, quindi è bene dosarla nel modo giusto. Un impianto a goccia è ottimo per gestire la giusta irrigazione senza troppi sprechi. Possiamo anche realizzarne uno mobile in balcone, basta un po’ di manualità. Altrimenti procediamo con l’irrigazione manuale, ma in ogni caso sempre al tramonto o di sera. Se fa troppo caldo e innaffiamo l’orto al mattino presto, l’acqua potrebbe evaporare troppo velocemente.

Pacciamatura e semina per l’autunno

Utilizziamo sempre la pacciamatura per proteggere le piante ed eliminiamo subito eventuali piante infestanti. Un ultimo consiglio: raccogliamo i frutti appena raggiunta la maturazione. Se aspettiamo troppo, avremo un raccolto più grosso di dimensioni, ma meno succulento. In più la pianta farà fatica a produrre nuovi frutti, lasciandoci con pochi pezzi, grossi sì, ma meno gustosi.

Ma non pensiamo solo a raccogliere, l’estate è il momento giusto anche per piantare nuovi ortaggi nell’orto. Le piante aromatiche, ad esempio, ma possiamo seminare anche bietole, carote, cavoli, fagioli, lattuga e radicchio. Quindi ecco come prendersi cura dell’orto in estate e cosa seminare per ottimizzare il terreno. Anche se con un piccolo orto in giardino o uno verticale in balcone, possiamo ottenere un buon raccolto. Anzi, volendo possiamo anche aggiungere qualche albero da frutto in versione nana da vaso. Oltre al classico albero di limoni, potremmo fare posto per quello di melograno. Dalla fioritura spettacolare e abbondante, ci regala dei frutti succulenti con pochissime cure.

