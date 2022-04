Non più «prendi due e paghi uno» ma «shrinkflation», scopriamo cos’è e come accorgercene durante la spesa

Le offerte allettanti ci sono ancora. E la letteratura di settore è piena di suggerimenti utili a capire se l’offerta è reale o nasconde qualche trucchetto. In tempi di guerra invece si rafferma più che mai il fenomeno che ha dato i natali ad un neologismo. Si chiama shrinkflation e nasce dalla sintesi di due parole: restringimento e inflazione.

In sostanza il prezzo rimane uguale ma nella confezione c’è meno prodotto. In realtà il fenomeno almeno in Italia non è nuovo. Semplicemente negli ultimi tempi ha preso maggiore forza e si è allargato fino a contaminare diverse aziende produttrici. Si tratta di un’inflazione nascosta che adesso sarebbe dilagante.

L’Unione Nazionale Consumatori

A riattualizzare l’argomento ci ha pensato l’Unione Nazionale Consumatori che ha lanciato l’avviso di prestare attenzione alla spesa. Guardando molto al peso. Nello specifico può trattarsi «del numero di biscotti contenuti in un pacco; per i fazzolettini di carta nei pacchetti, che molte marche hanno ridotto da dieci a nove; per il peso di una scatoletta di tonno piuttosto che di un cono gelato. E ancora: flaconi di detersivo, bottigliette, yogurt, merendine e infine persino il nostro prodotto nazionale che si avvia a “perdere peso” con pacchi da 400 grammi invece del canonico “mezzo chilo”». In questo modo i nostri risparmi vengono colpiti senza che noi ce ne accorgiamo.

I settori merceologici che si prestano maggiormente al trucchetto nascosto sono il comparto di «zuccheri, dolciumi, confetture, cioccolato, miele. Ancora pane e cereali, bibite, succhi di frutta, latte, formaggi, creme e lozioni».

Quali potrebbero essere i suggerimenti utili per tutelarsi? L’Unione Consumatori suggerisce di effettuare controlli periodici sulle dimensioni e sui prezzi. Intanto il fenomeno è stato segnalato all’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Inoltre mediante apposito video, l’increscioso fenomeno è stato presentato al Senato durante l’audizione sul DDL (Disegno di legge) Concorrenza. Così non più «prendi due e paghi uno», si chiama «shrinkflation» scopriamo cos’è e come accorgercene durante la spesa. Nella corsa alle scorte faremmo bene a procedere con maggiore calma e provare a «sentire» il peso delle confezioni.

