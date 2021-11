Il freddo di questa stagione può diventare un grande nemico per le nostre piante. I bruschi cali di temperatura ormai ci costringono a indossare abiti pesanti e lo stesso dovremmo fare con le nostre piante.

Freddo, vento e pioggia, infatti, sono grandi minacce per le nostre piante, e dobbiamo metterle al riparo per non vederle morire tutte a causa del gelo.

Per prima cosa è importante conoscere questo segreto totalmente a costo zero utile a proteggere le nostre piante dal freddo e dalla pioggia. Si tratta di un metodo valido con tutte le piante, anche se ne esistono alcune che hanno bisogno di attenzioni particolari. Tra queste ci sono le piante grasse.

Sono le piante preferite da chi non ha un particolare pollice verde, perché non necessitano di grandi cure e attenzioni. Il problema è che questo non è un buon motivo per sottovalutarle, perché anche queste possono soffrire e morire a causa del gelo.

Per fortuna, però, esiste un sistema molto efficiente per proteggere queste piante. Scopriamolo insieme.

Proteggiamo le piante grasse dalle gelate e dal freddo con 1 super trucchetto gratis

Non tutte le piante riescono a sopportare bene gli sbalzi termici. Infatti, la prima regola per far rimanere il nostro balcone sempre bello e rigoglioso anche d’inverno è scegliere le piante che resistono meglio al freddo. Ecco, quindi, 3 piante autunnali resistenti al freddo con cui avremo un balcone da far invidia ai vicini anche in autunno.

Le piante grasse, invece, nonostante sembrino molto resistenti, hanno bisogno di un trucchetto per sopravvivere al gelo. Ci servirà solo un sacchetto di plastica. Ecco di cosa si tratta.

La prima regola è saper dosare

La prima attenzione che dobbiamo dedicare alle nostre piante grasse riguarda l’irrigazione. Queste piante già normalmente non hanno bisogno di molta acqua, a maggior ragione durante l’inverno. La regola più importante è diradare le irrigazioni, arrivando a innaffiare le nostre piante una volta ogni 15 giorni circa.

L’umidità, infatti, è una grande nemica di queste piante e potrebbe farle morire nel giro di poco tempo.

È questa la soluzione migliore

Per proteggere le nostre piante dal freddo, la soluzione migliore sarà eseguire la pacciamatura. Attenzione, però: non stiamo parlando della solita pacciamatura. La tecnica tradizionale vuole che i materiali utilizzati per la pacciamatura siano corteccia e altri residui di giardinaggio. Questi materiali trattengono molto bene l’umidità, e questo potrebbe essere un problema per le piante grasse.

Ecco perché l’ideale è operare una pacciamatura con dei sacchetti di plastica. In questo modo la pianta sarà protetta dal freddo, senza conservare troppa umidità. Basta davvero poco per mettere in pratica questa tecnica, infatti così proteggiamo le piante grasse dalle gelate e dal freddo con 1 super trucchetto gratis.