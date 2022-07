Il lockdown ha cambiato il modo di vivere la casa e risvegliato l’attenzione alla tutela della sua sicurezza. A dispetto di questo, però, poco più del 50% delle abitazioni degli italiani è protetta da una polizza assicurativa. La denuncia è stata fatta dall’associazione delle imprese di assicurazioni italiane. Per rispondere ai nuovi bisogni, le principali compagnie propongono soluzioni anche a pacchetto, sempre più ricche e aggiornate. Lo scopo principale è quello di far capire che proteggere i risparmi è facile seguendo questi utili suggerimenti. Il consiglio è sempre analizzare bene le proprie esigenze in fase di stipula, perché proteggere i risparmi e la casa è facile in questo modo.

Un modello molto utilizzato è quello della cosiddetta assicurazione globale abitazione, che è una polizza modulabile e multi garanzia. La polizza base, di norma, tutela in caso di una serie di eventi molto ampia. Si va dall’esplosione al fulmine, allo scoppio, agli eventi atmosferici. La polizza copre anche i danni da rottura di tubazione e gli atti vandalici. Ma spesso non basta: l’assicurazione può essere estesa anche al furto, alla responsabilità civile della proprietà del fabbricato e a quella del capo famiglia. Nel primo caso, si tutelano i danni a terzi come la rottura di un tubo che allaga l’appartamento sottostante. Nel secondo caso, invece, i danni causati dai membri del nucleo familiare a terzi, come una pallonata che rompe un vetro a un vicino.

Proteggere i risparmi e la casa è facile seguendo questi utili consigli

La polizza di tutela legale è sempre più consigliata negli ultimi anni e riguarda il rimborso delle spese di un avvocato, o perito, in caso di contenzioso nei confronti di terzi. Sono situazioni che coinvolgono le famiglie sempre più di frequente anche nella loro quotidianità. Nel caso di un’azione legale, l’assicurazione pagherà le spese dell’avvocato e del perito, sia per difendersi dalla richiesta di danni, sia per far valere i propri diritti davanti a un giudice. Anche se si rompe la serratura e serve l’intervento di una ferramenta all’ultimo minuto, ci sono alcune imprese assicurative che propongono l’intervento di un proprio specialista.

Spesso però la spesa viene coperta solo nel caso di incidenti in condizioni imprevedibili e inevitabili. Un esempio classico è la rottura di una tubatura in ferro, di quelle che si usavano decenni fa. Se il proprietario non ha provveduto alla manutenzione, la questione sarà molto dura.

Il costo di queste polizze dipende da vari fattori. È pur vero che si tratta di polizze genericamente abbastanza economiche che, nella maggior parte dei casi, non superano il centinaio di euro. Le cose di norma cambiano in base al massimale e al valore della proprietà.

