La frutta è un alimento speciale sotto molti punti di vista. Oltre a essere salutare e molto nutriente, dà freschezza nelle calde giornate estive. In cucina è formidabile ed estremamente versatile: possiamo realizzare macedonie, torte golose, gelati e tanto altro ancora.

I modi in cui possiamo sbizzarrirci con la frutta ci portano a dare vita a presentazioni straordinarie. Il melone è delizioso servito a tavola in modo originale, per arricchire antipasti e buffet. Così come l’anguria, alimento amatissimo da gente di ogni età.

Quest’ultima si apprezza in particolare per la polpa. Tuttavia, anche la scorza riveste un ruolo importante in cucina. Si potrebbe candirla, usarla in una marmellata di stagione oppure servirsene per lo spunto di oggi. Con la buccia dell’anguria realizziamo quest’idea sfiziosa per dare un tocco di sapore ai nostri piatti.

Una salsa prelibata

I libri di cucina sono pieni di ricette da sperimentare, ma forse quella che vogliamo preparare non la si troverà facilmente. Eppure è una specialità della casa davvero gustosa, perfetta per accompagnare piatti a base di formaggi e verdure.

In poco tempo, infatti, comporremo una salsa dal sapore unico, pronta per la cottura. Si tratta di una composta fatta in casa, diversa da confettura e marmellata per quantità di frutta e ridotto apporto zuccherino.

Gli ingredienti necessari sono questi:

1 kg di bucce d’anguria;

200 g di zucchero;

succo e scorza di mezzo limone;

1 mela;

zenzero e cannella.

Con la buccia dell’anguria realizziamo quest’idea sfiziosa in soli 10 minuti

Per cominciare dovremo posizionare l’anguria sul piano da lavoro e togliere lo strato verde della buccia con un coltello. Conserviamo solo la parte bianca, che dovremo tagliare a pezzetti. Ora laviamo bene la mela sotto l’acqua corrente. Poi la sbucciamo e la affettiamo in piccoli tocchetti.

Proseguiamo nella preparazione grattugiando la scorza del limone. Fatto questo, possiamo finalmente mettere tutti gli ingredienti in una pentola e aggiungere un cucchiaino di zenzero e uno di cannella. Versiamo un bicchiere d’acqua e cuociamo per circa un’oretta, mescolando ogni tanto.

Passato il tempo, possiamo togliere dal fuoco la nostra salsa. Scegliamo quindi se tenerla a pezzetti o frullarla nel mixer, a seconda della consistenza che vogliamo ottenere. Per conservare la composta sistemiamola in qualche vasetto di vetro ben sterilizzato fino a che non la dovremo utilizzare.

Lettura consigliata

Buonissima questa bevanda analcolica, fresca e dissetante da fare in casa in 5 minuti con 3 ingredienti