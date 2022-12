Proteggere gli occhi dal cellulare: tutte le opzioni utili per non affaticare e peggiorare la vista

Numerose ricerche evidenziano un possibile legame tra la miopia e l’uso costante del telefonino. Allo stesso tempo spesso utilizzandolo ci si accorge di sforzare la vista e stancarla, tanto più se dovessimo avere già problemi oculari. In realtà ognuno dei nostri cellulari cela delle impostazioni che potrebbero risultare un aiuto prezioso per gli occhi, se solo le conoscessimo. Fortunatamente possiamo sempre recuperare e siamo nel posto giusto per farlo.

Lo smartphone, assieme ad altri dispositivi, avrebbe portato negli ultimi anni a un aumento della miopia. Ovviamente in soggetti già geneticamente predisposti.

Vi è da sottolineare poi come il loro uso costante potrebbe sottoporre gli occhi a sforzi gravosi, noti come affaticamento oculare o astenopia. Una condizione che si verificherebbe quando il bulbo oculare fatica nella messa a fuoco. Si manifesterebbe con lacrimazione e secchezza oculare, nonché con mal di testa e vista annebbiata. L’astenopia sarebbe una condizione momentanea, ma talvolta potrebbe ricollegarsi comunque alla presenza di altri problemi a carico della vista. In ogni caso sarebbe fondamentale tutelare la propria vista per evitare sue degenerazioni o malessere. A tal proposito esistono delle apposite impostazioni del telefono che potrebbero agevolare anche coloro che non ci vedono bene.

Impostazioni da adottare per proteggere gli occhi dal cellulare

Il nostro smartphone ha numerose potenzialità poco note, ad esempio per evitare chiamate spam ma anche per la nostra salute visiva.

La prima funzionalità da considerare riguarda la luminosità dello schermo. L’opzione Night Shift su iPhone in base all’orario regola le tonalità delle luce per non stancare gli occhi. Basterà aprire il pannello di controllo e cliccare sull’icona della luminosità. Da qui si attiverà Night Shift e la modalità scura, quest’ultima da utilizzare in ambienti poco illuminati.

Su Android, nelle impostazioni possiamo trovare in alcuni casi il Filtro luce blu, per ridurre l’effetto di quest’ultima. Altresì, sarà possibile attivare la Modalità notturna e quella Adattiva che regoleranno le luci in base agli orari e all’illuminazione circostante. Una funzione che su iPhone troviamo sempre nella luminosità e denominata True Tone.

Altri suggerimenti oltre alla luce per non affaticare la vista

Sorprenderà, ma per proteggere gli occhi dal cellulare in alcuni casi possiamo proprio evitare di usarli. Su Android e iPhone all’interno delle impostazioni troviamo il menù accessibilità.

Qui possiamo applicare alcune pratiche opzioni fondamentali per ipovedenti e non vedenti, nonché di aiuto per quanti cerchino una scorciatoia per far riposare gli occhi.

La prima funzione è VoiceOver su IOS e TalkBack su Android. Attivandola una voce illustrerà ciò che visualizziamo e clicchiamo sullo schermo. Potremo utilizzare il telefono e dare comandi attraverso una modalità solamente tattile.

Nel caso di un lungo testo da leggere possiamo inoltre applicare Contenuto letto ad alta voce o Seleziona per ascoltare. Una voce provvederà a leggere le parole che sottolineeremo. Medesima funzione la troviamo anche sull’app di Google. Basterà aprire un articolo e selezionare dalle opzioni la Lettura ad alta voce.

Sempre dal menù accessibilità possiamo poi trovare le impostazioni da attivare per ingrandire i caratteri testuali, modificare lo schermo e i colori. Su IOS rientrano in unico comando, ossia schermo e dimensioni testo.

Infine, possiamo anche ingrandire alcuni elementi cliccandovi dopo aver attivato Zoom o Ingrandimento.

Naturalmente ricordiamoci di usare altrettante accortezze anche davanti al pc e altri schermi.