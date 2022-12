Addio all’alito cattivo: i trucchi mai svelati per risolvere il problema definitivamente

È importante capire se si ha l’alito cattivo per evitare situazioni imbarazzanti, ma anche per individuare problemi di salute. Vedremo le possibili cause, come eliminarlo con rimedi naturali e tutti quei trucchi che in pochi hanno detto.

In molti combattono con l’alito pesante mattutino. È una condizione molto diffusa e accade perché durante la notte la saliva diminuisce e aumentano i batteri. Tuttavia, può capitare di avere l’alito cattivo anche durante il giorno, a volte senza capirne bene il motivo.

Da dove proviene? Ci possono essere diverse cause per questa fastidiosa condizione. Tuttavia, potremo dire addio all’alito cattivo con alcuni trucchi che pochissimo conoscono. Non si tratta solamente di intervenire, ma anche di prevenire l’alitosi.

Ci sono una serie di comportamenti da evitare. Vedremo, qui di seguito, nel dettaglio, che cosa fare, che cosa prendere, che cosa mangiare per eliminare definitivamente la formazione di quel cattivo odore che proviene dalla bocca.

Addio all’alito cattivo: rimedi naturali per eliminarlo velocemente

Le cause di questo disturbo possono essere molto banali, come aver appena mangiato della cipolla. Ma possono essere anche molto serie e avere a che fare con patologie importanti. Nella maggior parte dei casi è coinvolta l’igiene e la salute della bocca.

Spesso si ha l’alito cattivo perché ci cono carie nei denti oppure problemi alle gengive e alla lingua. In ogni caso, ci sono anche dei comportamenti che possono evitare questo inconveniente. Secondo gli esperti, il comportamento da tenere è questo:

bere tanta acqua ogni giorno (almeno 1 litro e mezzo);

evitare cibi grassi e zuccherati;

evitare fumo e alcol ;

; diminuire i carboidrati nella dieta e aumentare frutta e verdura;

nella dieta e aumentare frutta e verdura; scegliere la frutta secca come snack;

assumere probiotici.

Questi sono i comportamenti da avere per evitare la formazione di cattivi odori nell’esofago che si possano propagare anche alla bocca. Poi, ecco cosa fare:

lavare i denti, ma anche la lingua e il palato;

usare il filo interdentale prima di ogni lavaggio dentale;

prima di ogni lavaggio dentale; risciacquare sempre con collutorio senza alcol;

masticare gomme senza zucchero con xilitolo;

masticare foglie di menta fresca.

Questi sono alcuni dei suggerimenti necessari per mantenere una buona salute orale e una buona igiene orale per tutto il giorno. Ci sono, però, delle piccole astuzie, se tutto questo non dovesse bastare.

Piccoli trucchi da conoscere

Per evitare incontri ed episodi spiacevoli dovuti all’alitosi, sarà molto meglio portare sempre con sé un gel per l’alito cattivo, le gomme da masticare oppure applicare un gloss per le labbra aromatizzato. Questo piccolo trucco può aiutare molto le donne.

Quando preoccuparsi

Oltre a seguire tutte le indicazioni descritte precedentemente, è fondamentale recarsi dal dentista almeno due volte l’anno per un controllo e per una pulizia professionale. Sistemare un problema quando è ancora piccolo può evitare problemi più gravi.

Bisogna preoccuparsi seriamente quando l’alito è fruttato perché indica una condizione di diabete. Inoltre, anche odori come quello simile al pesce oppure all’urina sono campanelli d’allarme fondamentali. Nel primo caso il problema potrebbe riguardare il fegato, nel secondo i reni.