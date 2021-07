C’era una volta il tamarindo quella bevanda rinfrescante che con la cedrata, la spuma e il chinotto rappresentava il top delle bibite. Ancora non c’erano le bevande moderne colorate, varie e saporite ma anche piene di zuccheri e coloranti. Bere il succo di tamarindo significava quindi dissetarsi ma anche riempirsi di sostanze benefiche. Poi si ritagliò uno spazio altrettanto importante nel mondo delle granite. Protegge il fegato e previene il diabete mantenendoci sempre giovani questo frutto benefico sconosciuto che pochissimi ormai usano ancora. Vediamolo e capiamo perché fa così bene.

Un albero altissimo

Tra le note curiose del tamarindo quella di arrivare addirittura a 30 metri di altezza per questa pianta originaria delle regioni tropicali. Non solo alto ma anche longevo visto che può vivere fino a 150 anni che per un albero da frutto è un vero e proprio record. Una vera e propria miniera di salute il tamarindo che contiene:

acqua;

zuccheri;

fibre;

vitamine A, B, C, K e J;

sali minerali.

Ma uno dei suoi ingredienti specifici e benefici è l’acido tartarico.

Deve tutte queste sue virtù non solo ai nutrienti di cui sopra ma anche all’acido tartarico, un antiossidante eccezionale che protegge dall’azione dei radicali liberi. Oltre a tutto ciò possiede anche una serie di oli volatili racchiusi nella sua polpa che sono utilizzati nella composizione dei medicinali. E proprio parlando di medicina vale la pena ricordare che al tamarindo viene ufficialmente riconosciuta un’attività antibatterica importante. Proprio per questo molti farmaci specialistici lo contengono per eliminare i virus intestinali.

Il suo succo benefico per molti disturbi

Grazie alla sua concentrazione di nutrienti e sostanze benefiche il succo di tamarindo è consigliato anche per chi soffre di pressione bassa, per abbassare gli zuccheri nel sangue e per depurare il fegato. Non per niente grazie a questa sua virtù disintossicante è considerato anche un’ottima purga naturale.

