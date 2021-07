In un report di inizio maggio (clicca qui per leggere) avevamo indicato i livelli oltre i quali il titolo sarebbe esploso al rialzo. Da quel momento in poi le quotazioni hanno guadagnato oltre il 50%. Tuttavia, dopo l’anticipato exploit rialzista le azioni Aeffe hanno iniziato un ritracciamento. Quando si potrà tornare compratori sul titolo?

Guardando il grafico settimanale vediamo come dai massimi il titolo abbia perso oltre il 20% con le quotazioni che si stanno avvicinando all’importantissimo supporto in area 1,472 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe favorire un’accelerazione ribassista con obiettivo il III obiettivo di prezzo in area 1,26 euro. Viceversa, la sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Una possibile strategia operativa, quindi, potrebbe essere quella che vede un ingresso al rialzo in prossimità di area 1,472 euro con lo stop fatto scattare nel caso di chiusure settimanali inferiori al livello stesso.

Gli analisti hanno una raccomandazione media accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni.

Concludiamo che la società appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Dopo l’anticipato exploit rialzista le azioni Aeffe hanno iniziato un ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 8 luglio a 1,51 euro in ribasso del 3,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.