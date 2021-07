Finalmente è tempo di mare. Possiamo indossare i nostri amati costumi troppo a lungo riposti nell’armadio.

Questi capi meritano qualche attenzione durante il lavaggio per evitare che si deformino o perdano il loro colore originario. Inoltre è sempre meglio lavare subito i costumi, per eliminare sabbia, salsedine e cloro prima ancora che si annidino nelle sue fibre. Ebbene quasi nessuno conosce questi 3 trucchetti stupefacenti per lavare i costumi ed averli come nuovi.

È risaputo che è meglio evitare di lavare i costumi in lavatrice. Gli inconvenienti che questa tecnica di lavaggio potrebbe causare sono tanti. Ad esempio quelli imbottiti perdono la forma originaria e non calzano più correttamente. Oppure si perdono elasticità e vivacità dei colori. Per evitarlo ecco come fare.

Quasi nessuno conosce questi 3 trucchetti stupefacenti per lavare i costumi ed averli sempre come nuovi

Riempiamo un catino di acqua tiepida. Aggiungiamo due cucchiai di crusca. Questa si reperisce facilmente nei supermercati, ma anche nei negozi di cibi per animai o di fiori. Il suo costo è di circa 1 euro al kilo. Quindi prendiamo il costume che abbiamo utilizzato. Scuotiamolo energicamente e mettiamolo in ammollo nell’acqua preparata in precedenza. Lasciamolo anche per tutta la notte. Mettiamolo ad asciugare. Rimarremo sorpresi dal constatare che il costume sarà morbido e dai colori vivaci proprio come appena comprato. La crusca infatti penetra nelle fibre e aiuta la fuoriuscita di salsedine e sabbia eventualmente annidati nelle fibre.

Macchie di creme e olio

Se invece stendendo la protezione solare abbiamo per sbaglio macchiato il costume, vediamo come fare.

Dopo aver scosso il costume per eliminare la sabbia, versiamo una piccolissima quantità di sapone per i piatti neutro sulla macchia. Strofiniamo due lembi di tessuto per rimuovere la macchia. Quindi sciacquiamo con acqua fredda. Il sapone per i piatti si può sostituire con quello di Marsiglia, se si preferisce.

Catrame

Se malauguratamente la macchia è di catrame ecco un ultimo stratagemma efficacissimo. Prendiamo un pezzetto di burro e spalmiamolo sulla macchia. In pochi minuti la macchia di catrame si scioglierà. Quindi laviamo subito il costume con il detersivo per i piatti o con quello di Marsiglia come descritto in precedenza.

Approfondimento

