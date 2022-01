D’inverno, se vogliamo fare uno spuntino, potremmo volere qualcosa di nutriente. Qualcosa che abbia tanti ingredienti, possibilmente di stagione, che ci scaldi e ci dia energia.

La tradizione italiana è piena di ricette di questo tipo, ma anche all’estero ci sono piatti che danno soddisfazioni. Oggi in particolare conosciamo una ricetta che viene dalla Francia, facile da preparare, con molti ingredienti a scelta e anche nutriente. Infatti, saranno prosciutto e formaggio i protagonisti di questa facile ricetta perfetta per l’inverno, vediamo come.

Ingredienti

Proviamo a cucinare la semplice galette francese, da cucinare con prosciutto, formaggio groviera e ingredienti a piacere.

Si tratta di una sorta di crêpe, tipica di varie zone della francia, in particolare la Bretagna e la Normandia. Essendo piuttosto nutriente, può servire come spuntino ma anche sostituirsi a un pranzo.

Noi consigliamo questi ingredienti, per quattro galette grandi:

1 cucchiaio e mezzo di olio vegetale;

300 grammi di cavoletti di Bruxelles;

20 grammi di funghi;

150 grammi di farina integrale o bianca;

2 uova medie;

300 millilitri di latte parzialmente scremato;

120 grammi di prosciutto cotto;

150 grammi di groviera grattugiato;

25 grammi di nocciole tritate

sale;

pepe.

Prosciutto e formaggio protagonisti di questa facile ricetta perfetta per l’inverno

Una volta reperiti gli ingredienti, possiamo iniziare la preparazione. Come prima cosa, scaldiamo il forno a 120 gradi. Poi scaldiamo un po’ d’olio in una grande padella antiaderente, aggiungiamo i cavoletti e i funghi e cuociamo a fuoco medio-alto, mescolando, per 5 minuti, fino a quando sono leggermente dorati.

Nel frattempo, in una ciotola, sbattiamo la farina con 2 uova, il latte, 1 cucchiaio di olio e un pizzico di sale e pepe nero per formare una pastella liscia.

Scaldiamo poco olio in una padella antiaderente o in una per crêpes, se ce l’abbiamo. Poi versiamo un mestolo di pastella e spargiamola per tutta la base della padella, quindi cuociamo per 2 minuti fino a quando la parte inferiore è dorata.

Capovolgiamo, mettiamo un quarto dei cavoletti e dei funghi, prosciutto e formaggio su una metà della galette e chiudiamola piegandola.

Trasferiamola su una teglia e mettiamola in forno al caldo.

Ripetiamo il procedimento con le altre tre galette, preparandole in padella e mettendole nel forno per tenerle calde.

Consigliamo di impiattare spargendo le nocciole sulle galette ed eventualmente accompagnare con qualche foglia di lattuga come contorno. Il nostro piatto bretone è pronto.

Approfondimento

Appetitose e irresistibili queste tigelle fatte a mano da servire come aperitivo o spuntino che ameranno tutti.