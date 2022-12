7 straordinari rimedi per evitare le notti insonni durante le feste e dormire subito senza problemi

I festeggiamenti portano a passare la notte in bianco oppure a dormire molto poco. Come fare per riposare ed essere sempre pieni di energie? Ci sono dei rimedi davvero straordinari. Ecco che cosa si può fare nello specifico.

L’arrivo delle feste ha innescato sentimenti contrastanti nelle persone. C’è chi ha sofferto e soffre di un po’ di tristezza e chi, invece, si è fatto travolgere dall’euforia. Trovare persone nei centri commerciali e in vacanza con il sorriso è molto bello e crea un’atmosfera serena.

Tuttavia pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, così come incontri e festeggiamenti di ogni tipo, possono farci trascurare la nostra salute. Spesso, nel periodo natalizio molte persone dormono poco. Vedremo, quindi, 7 straordinari rimedi per evitare le notti insonni durante le feste.

Il riposo notturno è fondamentale perché solo in questo modo possiamo dare spazio ad una serie di meccanismi interni al nostro organismo utili per il nostro benessere. Ecco, allora, qui di seguito come si fa a dormire subito anche se si arriva da un periodo movimentato e più impegnativo.

7 straordinari rimedi per evitare le notti insonni di cui non si potrà più fare a meno

Le persone trascorrono delle notti insonni principalmente per due motivi: per problemi di salute oppure per la voglia di stare in compagnia il più a lungo possibile. I rimedi qui di seguito possono andare bene sia in un caso che nell’altro.

Ecco una serie di consigli pratici ed estremamente utili per dormire subito, evitando di sottrarre tempo prezioso al riposo:

abbandonare i dispositivi elettronici almeno un’ora prima di sdraiarsi;

dormire in una camera con una temperatura dai 16 ai 18 gradi , né più bassa né più alta;

, né più bassa né più alta; cambiare il genere musicale in uno più tranquillo;

meditare oppure adottare la tecnica militare del rilassare tutti i muscoli facciali;

oppure adottare la del rilassare tutti i muscoli facciali; rilassarsi con un bagno caldo prima di distendersi;

circondarsi di comfort e di odori piacevoli;

bere una tisana rilassante o una camomilla.

Dopo aver fatto un viaggio sulla neve, sciato, dopo aver trascorso una serata in compagnia a divertirsi è molto meglio seguire queste indicazioni. Solamente in questo modo si potrà riposare come si deve e avere nuova energia il giorno dopo, anche se si è dormito poco o non come al solito.

Cibi e bevande che non fanno dormire

Tutte le cose descritte nel paragrafo precedente non avranno nessun effetto se a cena oppure durante le ore serali si assumono cibi e bevande sbagliate. Con “sbagliate” intendiamo dire che non sono quelle più adatte a rilassarsi, ma che ciò che contengono possono dare agitazione o pesantezza.

Le bevande a cui fare attenzione sono, naturalmente, quelle che contengono caffeina, l’eccitante per eccellenza. Attenzione anche alla teina, all’alcol e al latte. Normalmente il latte è considerato come un alleato del sonno, ma c’è chi non lo digerisce bene.

I cibi da non assumere di sera sono il cioccolato, pietanze fritte, quelle ricche di sale, la carne rossa o di maiale. Infine, un occhio di riguardo è necessario anche per alcune spezie come il peperoncino, il pepe e simili. Queste stimolerebbero intestino e sistema nervoso non permettendo il sonno.