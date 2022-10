Cosa fare di utile e creativo con le foglie secche coinvolgendo anche i bambini

Le foglie gialle e secche sono uno dei simboli per eccellenza dell’autunno. Ci troviamo nel pieno della cosiddetta stagione del foliage. Un momento dell’anno in cui la natura ci regala spettacoli meravigliosi. In questo periodo, passeggiando anche in un semplice giardino urbano, si cammina su uno scrocchiante tappeto di foglie dai caldi colori.

In Italia, ci sono borghi che regalano foliage meravigliosi. Raccogliere le foglie gialle che sono ormai cadute dagli alberi è una divertente attività da fare in autunno, soprattutto insieme ai bambini. Le foglie secche, infatti, possono essere utilizzate in tanti modi, sia utili che semplicemente creativo-decorativi. In questo articolo vedremo proprio cosa fare di utile e creativo con le foglie secche.

Compost, pacciame e concime per orto e giardino

Anzitutto, le foglie secche o compostate sono un ottimo materiale con cui coprire il terreno attorno alle piante dell’orto. Questo, oltre a ridurre la formazione di erbacce, proteggerà le radici dal freddo e da eventuali gelate durante i mesi invernali. Per tale scopo vanno usate foglie resistenti, come quelle di faggio, lauro e magnolia perché si decompongono lentamente.

Inoltre, per chi ha una compostiera, le foglie secche costituiscono uno dei tanti materiali da aggiungere perché si decompongono rapidamente e non puzzano. Ideali le foglie di quercia, acero, frassino, olmo e castagno. Evitare, invece, gli aghi di pino e abete in quanto acidificano troppo il terreno.

Cosa fare di utile e creativo con le foglie secche: alcune idee decorative

Dopo aver visto degli utili suggerimenti pratici da mettere in atto nell’orto o in giardino, passiamo a qualcosa di più divertente e ludico. Le foglie secche sono ideali per creare tante belle decorazioni autunnali. Ecco qui di seguito alcune idee per abbellire casa durante Halloween e per tutto novembre, prima di pensare a presepi e alberi di Natale:

decorazione minimal da appendere al muro. A un lungo spago, legare alcune foglie dotate di picciolo distanziandole a piacere l’una dall’altra. Utilizzando più fili si possono creare disegni particolari sul muro;

centrotavola ottenuto riempiendo un barattolo di vetro con tante foglie secche che magari fuoriescono anche dall’apertura. Inserendo al centro una lucina LED, otterremo una romantica lanterna;

centrotavola con candela rivestendo un piattino o un vassoio con le foglie secche come base;

segnaposto per tavole d’autunno;

ghirlande autunnali, mixando varie tipologie di foglie e aggiungendo qualche pigna o un a piccola stecca di cannella.

Come fissare e indurire le foglie secche: 2 metodi semplicissimi

Per utilizzare le foglie secche a scopo decorativo, queste vanno indurite.

Un metodo pratico e facile consiste nel pressarle all’interno di 2 foglie di carta oleata senza sovrapporle l’una con l’altra. Dopodiché, passare su entrambi i lati il ferro da stiro impostato su una temperatura medio-alta per 3-5 minuti così da eliminare l’umidità. Ovviamente, per questa operazione non va usato il ferro a vapore.

In alternativa, si può anche usare il forno a microonde. Basterà inserirvi le foglie e riscaldarle per 30 secondi. Procedere così fino a quando le foglie non risulteranno sufficientemente secche, azionando il forno a intervalli di 5 secondi. Fare attenzione a non scaldarle troppo perché potrebbero prender fuoco. Terminata questa operazione, far riposare le foglie per 1 o 2 giorni in un luogo all’ombra e senza correnti d’aria.

Dove buttare le foglie secche

Se al termine dei vari lavori dovessero avanzare foglie secche, bisogna smaltirle. Il dubbio è: dove si possono buttare le foglie secche? Esattamente come gli sfalci d’erba, le foglie secche sono materiale organico e quindi bisogna buttarle nell’apposito contenitore dei rifiuti umidi. Quando si gettano via le foglie, occorre fare attenzione a non mischiarle con residui vari come, per esempio, cocci di vaso.