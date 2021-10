Cucinare, per molti, è una vera e propria passione. Infatti, sperimentare la propria creatività ai fornelli e dar vita a ricette nuove e deliziose è sempre un vero e proprio piacere. Ma se sapessimo che i piatti che cuciniamo potrebbero far bene anche al nostro organismo oltre che al nostro palato, sicuramente ci sentiremmo ancor più spronati. Infatti, la scelta dei cibi da presentare in tavola può risultare davvero fondamentale in alcuni casi. Basta conoscere gli alimenti che andremo ad usare e qualche piccola ricetta semplice da realizzare per dar vita a una cena buona, gustosa ma anche salutare.

Ecco la ricetta deliziosa ricca di omega 3 per controllare pressione e colesterolo

In passato avevamo già presentato qualche piatto che potesse apportare benefici al nostro organismo. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo consigliato un primo piatto che ci potrebbe aiutare con l’ipertensione e con alcuni problemi cardiovascolari. Oppure, qui potremo trovare la ricetta sempre di un primo che potrebbe diventare grande alleato e amico del nostro cuore. Oggi facciamo la stessa cosa, cercando di andare incontro ad alcune persone che controllano spesso il proprio livello di colesterolo e la pressione. In questo caso, spiegheremo come preparare una deliziosa sogliola lessa, rendendola alleata della nostra salute ma anche deliziosa per il palato.

Una ricetta davvero gustosa di un secondo da leccarsi i baffi

Intanto cerchiamo di capire perché abbiamo preso proprio la sogliola e, in questo caso, lasciamo la parola agli esperti. Questo pesce, infatti, oltre a contenere omega 3 (che controllano l’ipertensione e i trigliceridi), ha diverse altre proprietà. Soprattutto, si tratta di un pesce magro. Infatti, guardando con attenzione i suoi nutrienti, noteremo che ha davvero pochissimi grassi. Questo, quindi, può essere davvero utile per controllare i livelli di colesterolo. Per prepararla in maniera semplice, ci basterà inserire la sogliola (già pulita) in una pentola con dell’acqua che sta bollendo. Successivamente, versiamo all’interno della pentola 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva. Poi, concludiamo il tutto con una piccola foglia di alloro e una di prezzemolo.

Lasciamo la nostra sogliola a bollire per un quarto d’ora più o meno e, quando vedremo che sarà pronta, impiattiamola. Potremo condirla, poi, con diverse idee. Intanto, di sicuro, potremo versare un altro cucchiaino di olio extravergine. E, in aggiunta, potremo inserire nella ricetta anche un po’ di succo di limone, per dare al piatto una nota aspra sempre piacevole da assaggiare. In aggiunta, potremo bollire anche dei pomodorini, perfetti come contorno. Dunque, ecco la ricetta deliziosa ricca di omega 3 per controllare pressione e colesterolo!