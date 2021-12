Le feste stanno arrivando e in molti stanno pensando a quale menù proporre ai propri ospiti. Se da un lato ci piace seguire la tradizione e proporre portate classiche, dall’altro in molti amano sperimentare nuove prelibatezze.

Oggi vogliamo parlare di una ricetta indiana molto popolare per il suo gusto unico, che è anche semplicissima da preparare. Spiegheremo perché vale la pena provare il naan al formaggio: pronto in due minuti il pane indiano ripieno di filante formaggio è l’aperitivo perfetto per le feste di Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una ricetta talmente buona da essere perfetta

Per i nostri aperitivi ci sono alcuni cibi che proprio non possono mancare. Tra tartine, torta salate e cruditèe, non possiamo dimenticarci di proporre pizza e focaccia. Se vogliamo presentare una specie di focaccia davvero speciale, forse dovremo provare a preparare il naan al formaggio.

Per iniziare avremo bisogno di due semplici ingredienti:

una confezione di stracchino;

farina di grano tipo 0.

Possiamo creare una pasta con la farina e l’acqua. Impastiamo fino a che abbiamo un composto uniforme e senza grumi. Ora dobbiamo stendere la pasta per ottenere uno strato sottilissimo. Ci potrebbe volere un po’, mano a mano che la stendiamo possiamo aggiungere un po’ di farina per renderla elastica.

Pronto in due minuti il pane indiano ripieno di filante formaggio è l’aperitivo perfetto per le feste di Natale

Ora possiamo prendere lo stracchino e in un contenitore tagliuzzarlo e poi mescolarlo per ottenere un composto cremoso. Adesso, con un cucchiaio, dobbiamo stendere lo stracchino sulla pasta cruda, creando uno strato di mezzo centimetro.

Di lato possiamo lavorare un altra porzione di pasta per creare uno strato altrettanto sottile. Terminata l’operazione, sovrapponiamo i due strati di pasta in modo da coprire bene lo strato di formaggio. Dovremo ora ritagliare delle porzioni non tanto grandi della forma che più preferiamo.

Adesso possiamo ungere una padella antiaderente con un goccio di olio di oliva o del burro.

Quando la padella sarà calda, possiamo posare la pasta cruda e coprire con un coperchio. Dopo qualche minuto possiamo girare in modo da cuocere uniformemente la pasta e da rendere filante lo stracchino.

Dopo aver controllato che la pasta sia cotta, possiamo disporre il naan in un piatto da portata. Da gustare da solo o da abbinare con salumi e altri cibi, il naan al formaggio è una delizia che farà innamorare tutti gli invitati.

Approfondimento

Ecco il metodo per ottenere pane e pizza lievitati perfettamente anche senza impastatrice.