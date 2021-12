In molti di noi negli ultimi due anni si sono scoperti appassionati panificatori. Nel tempo che si è stati costretti a passare tra le mura domestiche, in molti hanno iniziato a preparare dolci, pane e pizza a casa propria.

Sul Web troviamo numerosi tutorial e video in cui si spiegano le diverse tecniche che possiamo usare per impastare, ma oggi vogliamo svelarne una davvero efficace. Ecco, infatti, il metodo per ottenere pane e pizza lievitati perfettamente anche senza impastatrice.

Mai dimenticare alcuni passaggi

Prima di svelare il trucco, serve una premessa. Se vogliamo preparare pane e pizza, infatti, è importantissimo usare degli ingredienti di qualità: le farine e i lieviti non sono tutti uguali e influenzano in maniera importante la resa finale. Possiamo usare farine non troppo fini come quelle 0, 1 e 2, ma anche farine integrali e di cereali diversi dal frumento.

Se vogliamo ottenere un impasto ruvido e croccante fuori, poi, possiamo usare una parte di farina di semola di grano duro mischiandola alla farina classica oppure spolverandola all’esterno dell’impasto.

Possiamo usare del classico lievito di birra oppure la pasta madre per ottenere un sapore lievemente acido davvero irresistibile.

La parte più importante è quella di posa. Dovremo cominciare seguendo queste indicazioni. Dopo un primo impasto lasciamo lievitare per almeno due ore vicino ad una fonte di calore.

Ecco il metodo per ottenere pane e pizza lievitati perfettamente anche senza impastatrice

Adesso dobbiamo reimpastare una seconda volta, in modo da inglobare ulteriore aria e permettere una seconda lievitazione.

Terminato il passaggio, posizioniamo nuovamente l’impasto in un recipiente vicino alla fonte di calore e coperto con uno strofinaccio bagnato. Aspettiamo almeno un’ora e ora la nostra pizza è quasi pronta per essere condita ed infornata.

A questo punto dovremo stendere la pasta dentro alle teglie in modo da creare uno strato sottile. Possiamo fare questa operazione a mano oppure con un mattarello. Una volta che la pasta riempie i bordi della teglia non dobbiamo ancora condire e farcire, perché ora faremo una terza lievitazione che renderà la nostra pizza ancora più morbida e digeribile.

Mettiamo la teglia nel forno spento per almeno mezz’ora. Al termine del tempo vedremo come la pasta è ancora cresciuta e lievitata. Adesso sì, possiamo ricoprire con il sugo di pomodoro, le patate, il formaggio e tutti gli ingredienti che amiamo. Grazie a questo semplicissimo passaggio la nostra pizza fatta in casa sarà ancora più lievitata e simile alla vera pizza napoletana.

Approfondimento

I segreti per una pizza fatta in casa buona come in pizzeria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO